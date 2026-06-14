إقامة دبي تُعلن أوقات العمل خلال عطلة رأس السنة الهجرية

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي أوقات العمل الرسمية خلال عطلة رأس السنة الهجرية، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها الرقمية على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي بما يضمن سهولة إنجاز المعاملات في أي وقت.

وأوضحت الإدارة في بيان صحافي أمس، أن مركز سعادة المتعاملين في العوير سيواصل تقديم خدماته من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً خلال فترة العطلة، فيما ستتوافر خدمات كلٍ من قسم مركز سعادة المتعاملين بالمنارة وقسم المنطقة الحرة - مطار دبي الدولي (منطقة الطوار 2) من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، إلى جانب استمرار عمل مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي - المبنى (3) «القادمون» على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة وسلاسة.

كما دعت الإدارة المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، إلى جانب مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.