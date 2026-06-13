طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19، والجزر الأول عند الساعة 17:28، والجزر الثاني عند الساعة 07:37، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:31، والمد الثاني 20:05، والجزر الأول عند الساعة 14:59، والجزر الثاني عند الساعة 03:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 28 85 30

دبي 41 28 80 30

الشارقة 42 28 75 25

عجمان 42 27 70 25

أم القيوين 42 27 70 25

رأس الخيمة 42 26 70 25

الفجيرة 36 32 85 40

العـين 46 26 55 10

ليوا 45 25 70 15

الرويس 40 25 85 30

السلع 41 28 80 30

دلـمـا 35 27 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 34 27 80 40

أبو موسى 35 27 80 35