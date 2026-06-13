الانحراف المفاجئ.. يحوّل النقطة العمياء إلى فخ تصادم على طرق سريعة

شكا سائقون خطورة مخالفة الانحراف المفاجئ على الطرق السريعة في الدولة، مؤكدين أنها تتسبب في سلاسل من الحوادث المتتابعة، أبرزها حوادث التصادم والانقلاب.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدم استخدام الإشارة الضوئية يربك مستخدمي الطريق، ويحدّ من قدرة السائقين على التصرف السريع لتفادي الحوادث، فيما تتحوّل النقطة العمياء في كثير من الحالات إلى فخ يؤدي إلى تصادم المركبات ببعضها.

وتفصيلاً، تشهد طرق الدولة سنوياً حوادث مرورية متكررة وخطرة على خلفية الانحراف المفاجئ لبعض المركبات، وعدم التزام سائقيها باستخدام الإشارات الضوئية الجانبية، عند تغيير المسارات.

وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن الحوادث المرورية حسب أسبابها، والتي سُجلت على طرق الدولة العام الماضي، عن وقوع 1074 حادثاً بسبب الانحراف المفاجئ، و332 حادثاً بسبب عدم الالتزام بخط السير، و34 حادثاً بسبب التجاوز من اليمين أو اليسار دون حذر.

وبحسب خبراء السير والمرور تعتبر الإشارات الضوئية الجانبية بمثابة «لغة الطريق» الوحيدة للتواصل بين السائقين، حيث يتحول تجاهل هذه الإشارات عند الانتقال بين المسارات، أو التوقف، أو الانعطاف، إلى أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية الجسيمة والقاتلة.

وفي هذا السياق، دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بخطوط السير الإلزامية، وعدم تغيير المسار بصورة مفاجئة أو غير آمنة، كما حذّرت شرطة أبوظبي من الخطورة البالغة لسلوك الانحراف المفاجئ؛ إذ أظهرت لقطات فيديو بثتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً، مشاهد حية لحوادث مروعة وقعت بسبب هذا التصرف.

وكان من أبرز تلك المشاهد الانقلاب الكامل لسيارة نقل (شاحنة) ثقيلة على طريق سريع، بعد أن تعرضت لانحراف مفاجئ من قِبل مركبة (صالون) صغيرة، لم يلتزم قائدها بخط السير أو ينبه الآخرين بإشارات مركبته قبل الانحراف.

من جانبهم، أكد سائقون لـ«الإمارات اليوم» أن إغفال استخدام الإشارة الضوئية يربك مستخدمي الطريق تماماً، إذ يحرم السائقين في الحارات الموازية أو الخلفية من أجزاء الثانية الثمينة التي يحتاجون إليها لاتخاذ رد الفعل المناسب أو كبح الفرامل وتفادي الاصطدام.

وقال كريم السيد (موظف): «يعتقد بعضهم واهماً أن استخدام الإشارة يقلل من هيبته كقائد مركبة، أو أنه إجراء غير مهم، لكن الحقيقة أن الانتقال المفاجئ يشتت انتباه السائقين ويربكهم في المسارات الموازية، خصوصاً عند السير بسرعة عالية». وشدد على أهمية تعزيز الوعي المروري بأهمية استخدام الإشارات الجانبية لتنبيه الآخرين عند الانتقال، أو الانعطاف، أو التوقف، بما يحد من الحوادث الخطرة الناتجة عن هذا السلوك.

وأكد محمد عبدالله (سائق): «يتجاهل كثير من السائقين استخدام الإشارات الضوئية التي تُمثل لغة الطريق، حيث يغيرون حاراتهم المرورية فجأة دون سابق إنذار، ما يضع الآخرين في مواقف خطرة على الطرق السريعة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في حوادث تتابع متسلسلة من الخلف».

وقالت (أم آدم)، ربة منزل: «عندما يقرّر سائق تغيير مساره دون إشارة ضوئية تمنحني وقتاً للتصرف، فإنه يحوّل النقطة العمياء إلى فخ تصادم حتمي مع المركبات الأمامية، خصوصاً على الطرق السريعة، مؤكدة أن الانحراف المفاجئ ودون استخدام الإشارات الجانبية يربك الحركة المرورية بالكامل، ويتسبب في حوادث مرورية جسيمة».

مخالفات الانتقال

يُعاقب السائقون على مخالفة الانحراف المفاجئ بالمركبة، بغرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية، أمّا عقوبة التجاوز بصورة خطأ فغرامتها 600 درهم وست نقاط مرورية، وعقوبة التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز غرامة 600 درهم، وعقوبة عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران غرامة 400 درهم، وعقوبة عدم صلاحية إشارات المركبة أو وجود خلل في الإنارة الخلفية للمركبة غرامة 400 درهم ونقطتان مروريتان.