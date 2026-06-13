«الوطني للأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة الثلاثاء المقبل

يتوقّع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة الثلاثاء المقبل، منبهاً إلى تشكّل الضباب ونشاط رياح مثيرة للغبار على بعض المناطق في الدولة.

وتفصيلاً، توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وسيكون طقس غدٍ رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، ويكون صحواً بوجه عام، فيما تتحوّل الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة، ويظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس بعد غدٍ يشهد أجواءً رطبة صباحاً على بعض المناطق الساحلية، ويكون صحواً بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر وسرعتها تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج وقد يضطرب آخر الليل في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر وسرعتها تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، على أن يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.