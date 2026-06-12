عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأنيتا أناند أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية الإماراتية الكندية، ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.