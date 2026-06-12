دبي.. رصد 1523 مخالفة و632 بلاغاً في مواقع بناء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين

كشفت بلدية دبي عن رصد 1523 مخالفة في مواقع البناء قيد الإنشاء خلال شهر مايو 2026، تعلقت بعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.

وأوضحت البلدية أنها نفذت خلال الشهر الماضي 11 ألفاً و215 زيارة تفتيشية ميدانية لمواقع البناء قيد الإنشاء، بهدف التدقيق على مختلف الأعمال الإنشائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.

وأكدت في "نشرتها الرقابية على مواقع البناء" أن فرق الرقابة الميدانية استقبلت وتعاملت مع 632 بلاغاً مرتبطاً بمواقع البناء، مشيرة إلى أن البلاغات جرى التعامل معها بكفاءة عالية وسرعة استجابة، بما يسهم في معالجة الملاحظات وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع.

وأظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن البلدية أن كمية الخرسانة الموردة للمشاريع قيد الإنشاء خلال مايو الماضي بلغت 304,435.20 متر مكعب، استخدمت في صب العناصر الإنشائية للمشاريع المختلفة، ما يعكس استمرار النشاط العمراني والتنفيذي في الإمارة.

وبيّنت البيانات أن أعمال الرقابة والتفتيش شملت ما يقارب 44 مليون متر مربع من المشاريع قيد الإنشاء، في مؤشر على اتساع نطاق المتابعة الميدانية التي تنفذها البلدية لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية المعتمدة في مختلف مراحل التنفيذ.

وأكدت بلدية دبي مواصلة جهودها الرقابية على مواقع البناء من خلال الجولات التفتيشية الدورية والميدانية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الهندسية، والحفاظ على مستويات الجودة والسلامة، وتعزيز استدامة القطاع الإنشائي بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المتسارعة في الإمارة.