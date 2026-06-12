أحمد بن سعيد يكرّم 146 فائزاً من الإمارات ودول الخليج بجوائز «دبي للجودة»

تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي للمطارات الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146 فائزاً من الإمارات ودول الخليج العربي، من مؤسسات حكومية وخاصة، في ثماني جوائز.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «سعدتُ اليوم بتكريم 146 فائزاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن حفل جوائز مجموعة دبي للجودة 2026، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة عبر ثماني جوائز محلية ودولية، وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، شكّلت هذه الجوائز منصة رائدة للاحتفاء بالتميز وتشجيع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات، وأسهمت في إبراز المؤسسات والأفراد الذين يقودون مسيرة التطور والنمو المستدام».

وتابع سموّه: «تواصل جوائز مجموعة دبي للجودة أداء دور محوري في ترسيخ ثقافة التميز، ودعم طموحات دبي في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والابتكار والتنافسية».

وتم تكريم الفائزين من سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، ورئيس مجموعة دبي للجودة الدكتور هزاع خلفان النعيمي، بحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية في الدولة، والمديرين التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين، ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الـ21، وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الـ18، وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الـ14، وجائزة أفكار الإمارات في نسختها الـ12، وجائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة، وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى، وذلك بحضور ممثلي الجهات الفائزة، والرعاة والشركاء والإعلاميين.

وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها كمنصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة، وتسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي: «فخورن بهذا التجمع السنوي والاحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة، الذي ينظم سنوياً تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي دأب على دعم المجموعة، وبفضل توجهات سموّه لمسيرة الابتكار والتميز المؤسسي، استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها، التي أثمرت عن استقطاب 400 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتشكيل لجان تحكيم مكونة من 236 مقيماً محترفاً محلياً ودولياً، وتكريم 146 فائزاً من الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، وهذا برهان على أن جوائز المجموعة تُعد منصة للتميز لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزاً في المنطقة، كونها مركزاً للابتكار والتميز المؤسسي».