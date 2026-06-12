«تنمية المجتمع في دبي» تفوز بـ 4 جوائز من مجموعة دبي للجودة

حققت هيئة تنمية المجتمع في دبي إنجازاً جديداً بحصولها على أربع جوائز نوعية محلية وإقليمية ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، تقديراً لجهودها ومبادراتها النوعية في مجالات العمل التطوعي والإنساني، ورعاية وتمكين أصحاب الهمم، وتمكين المرأة، وتنمية الكفاءات الوطنية الشابة.

وأكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الهيئة في تطوير منظومة عمل مجتمعي متكاملة ترتكز على الابتكار والشراكة والاستدامة.

وتُوجت الهيئة بفئة العمل التطوعي والإنساني ضمن جائزة «أفكار الإمارات 2025» في دورتها الـ12 عن مبادرة «نشر ثقافة التطوع - روح التطوع»، تقديراً لدورها في ترسيخ ثقافة التطوع المؤسسي والمنظم وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية من خلال التوعية والإعلام والتحول الرقمي والشراكات المجتمعية. وحققت المبادرة نتائج بارزة خلال عام 2025، حيث تجاوزت ساعات العمل التطوعي 2.29 مليون ساعة، فيما بلغ عدد المتطوعين المسجلين أكثر من 66 ألف متطوع، وتم توفير ما يزيد على 6000 فرصة تطوعية، ما أسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز مساهمة الأفراد في خدمة المجتمع.

وفي مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم، حصدت الهيئة جائزة «الأفكار العربية الدولية 2025» في دورتها الـ18 عن «البرنامج المتكامل للتدخل المبكر لأصحاب الهمم»، الذي يقدم نموذجاً متكاملاً للخدمات التأهيلية والتنموية المبكرة، ويسهم في تعزيز فرص الدمج والتمكين وتحسين جودة الحياة للأطفال وأسرهم من خلال تدخلات متخصصة وشاملة.

كما فازت الهيئة بفئة منظمات تمكين المرأة ضمن جائزة الإمارات للسيدات 2025 في دورتها الـ21، تقديراً لجهودها في تعزيز مشاركة المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار وترسيخ بيئة عمل داعمة تقوم على تكافؤ الفرص والتوازن المهني، وتُشكل المرأة اليوم نحو 64% من القيادات في الهيئة، بما يشمل 15 مديرة من أصل 25 مديراً بنسبة 60%، و34 رئيسة قسم من أصل 50 بنسبة 68%، إلى جانب تطبيق سياسات عمل مرنة وتنفيذ برامج متخصصة تدعم التطور المهني والقيادي للموظفات.

وعلى صعيد التميز الفردي، شهدت الجوائز فوز عائشة البنا من «مركز صون للرعاية والتأهيل».