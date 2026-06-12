بلدية دبي تطلق خدمة متقدمة بالتحليل الجيني لفحص الأغذية المعدلة وراثياً

أطلقت بلدية دبي خدمة متقدمة لفحص الأغذية المعدلة وراثياً، معتمدة على أحدث تقنيات التحليل الجيني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان شفافية المنتجات الغذائية، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز ثقة المجتمع بالمنتجات المتداولة في الأسواق، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي نحو توظيف الابتكار لرفع مستوى صحة وسلامة وجودة حياة السكان والزوار.

وتقوم الخدمة الجديدة على إجراء كشف نوعي وكمي دقيق للتعديلات الجينية في مختلف المنتجات، مثل المنتجات الزراعية، والزيوت، والأغذية المصنعة، ما يتيح التعرف السريع والدقيق إلى التراكيب الجينية المعدلة وراثياً.

وتستهدف هذه الخدمة المصنّعين، والمستوردين، والمنشآت الغذائية، لضمان مطابقة منتجاتهم لمتطلبات وضع العلامات الغذائية الخاصة بالأغذية المعدلة وراثياً، وفقاً للتشريعات المعتمدة في إمارة دبي والتوجهات العالمية في هذا المجال.

وطوّرت بلدية دبي، في هذا السياق، اختبارات متعددة الأهداف (Multiplex) لرفع كفاءة الفحص، وتسريع الإجراءات، وتقليل استهلاك الموارد، وهو ما يعزز فاعلية العمليات التشغيلية، ويدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي، وحماية حقوق المستهلكين عبر التحقق من صحة بيانات المنتجات.

وأكدت مديرة إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، المهندسة هند محمود أحمد، أن خدمة فحص الأغذية المعدلة وراثياً تمثل إضافة نوعية لمنظومة الفحوص المخبرية في البلدية، حيث تتيح الكشف الدقيق عن المحتوى الجيني للمنتجات باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.

وأوضحت أن ذلك يعزز الشفافية في الأسواق، ويدعم جهود البلدية لتطوير منظومة رائدة ومستدامة لسلامة الأغذية، ما يجعل دبي أكثر جودة للحياة، ويرسخ مكانتها العالمية في مجالي الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.