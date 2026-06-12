وفد من شرطة دبي يزور مصابي حادث شارع الإمارات

زار وفد من شرطة دبي المصابين في حادث التصادم المأساوي، الذي وقع بين حافلة «ميني باص» وشاحنة على شارع الإمارات، وأسفر عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال فترة العلاج.

وجاءت الزيارة بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وترأس الوفد مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سالم بن سويدان، الذي زار المصابين في مستشفى راشد بحضور نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، العقيد عادل موسى حسن البلوشي، ومدير إدارة حوادث السير، العقيد المهندس عبدالله ثاني بن غالب، وعدد من الضباط.

واطمأن العميد جمعة بن سويدان على الحالة الصحية للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وأعمالهم في أقرب وقت، كما قدم لهم الورود في لفتة إنسانية تعكس حرص شرطة دبي على الوقوف إلى جانب أفراد المجتمع في مختلف الظروف.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ومساندة المصابين وأسرهم في مثل هذه الظروف الصعبة، ودعا العميد جمعة بن سويدان السائقين إلى التحلي باليقظة، والانتباه أثناء القيادة، والالتزام بقواعد السير والمرور، وترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات، مشدداً على أهمية اتباع الإجراءات الصحيحة عند وقوع الحوادث أو الأعطال المرورية، بما يسهم في تجنب الحوادث، والحد من تداعياتها المؤلمة.

من جانبهم، أعرب المصابون عن شكرهم وتقديرهم لشرطة دبي على هذه الزيارة الإنسانية، مؤكدين أن الدعم المعنوي الذي لمسوه كان له أثر إيجابي في رفع معنوياتهم، وتخفيف آثار الحادث الذي تعرضوا له.

وكان الحادث قد وقع على شارع الإمارات، بعد توقف شاحنة على الطريق، إثر تعرضها لحادث مروري سابق، قبل أن تصطدم بها حافلة «ميني باص» كانت تسير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بإصابات متفاوتة، من بينها خمس إصابات بليغة، وأربع إصابات متوسطة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.