دون الإجراءات المعتادة.. تسهيلات تسمح للإماراتيين دخول المكسيك عبر البوابات الإلكترونية

أعلنت سفارة الدولة في المكسيك أنه أصبح بإمكان الإماراتيين إتمام إجراءات الوصول عبر البوابات الإلكترونية في عدد من المطارات المكسيكية، دون الحاجة إلى الإجراءات المعتادة، شريطة أن يتجاوز عمر المسافر 18 عاماً، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

وقالت السفارة في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" إنه يتم إصدار تذكرة تحتوي على رمز استجابة سريعة يتضمن نموذج الهجرة الرقمي المتعدد، الذي يجب الاحتفاظ به طوال مدة الإقامة.

وأضافت أن المقيمين مؤقتاً ودائماً في المكسيك وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة مستثنون من القرار.