أحمد بن سعيد يكرّم 146 فائزاً من الإمارات ودول الخليج بجوائز «دبي للجودة»

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة دبي للمطارات، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146 فائزا من الإمارات، ودول الخليج العربي، من مؤسسات حكومية وخاصة، في 8 جوائز.



وتم تكريم الفائزين من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، ورئيس مجموعة دبي للجودة، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، وبحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة، والمدراء التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الواحد والعشرين، وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الثامنة عشر، وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشر، وجائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشر، وجائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة، وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية، وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى، وذلك بحضور ممثلي الجهات الفائزة، والرعاة والشركاء والإعلاميين.

وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها كمنصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة، وتسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، قائلاً: «فخورن بهذا التجمع السنوي والإحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة، الذي ينظم سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والذي دأب على دعم المجموعة، وبفضل توجهات سموه لمسيرة الإبتكار والتميز المؤسسي، استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها، والتي أثمرت عن استقطاب 400 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتشكيل لجان تحكيم مكونة من 236 مقيم محترف محليا ودوليا وتكريم 146 فائزاً من الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وهذا برهان على ان جوائز المجموعة تعد منصة للتميز لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزا في المنطقة، كونها مركزاً للابتكار والتميز المؤسسي».



تكريم الرعاة

وبدأت مراسم الحفل بتكريم الرعاة الداعمين للمجموعة، من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، وذلك تقديراً لدعمهم وثقتهم ومساهمتهم في إنجاح الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجموعة دبي للجودة. وحرص المجموعة على تقدير شركائها الإستراتيجيين والداعمين، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة الجودة والتميز والابتكار في دولة الإمارات.. وشمل تكريم الرعاة كالأتي، شريك النخبة هيئة المناطق الحرة – حكومة عجمان، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي الرقمية، والشريك الاستراتيجي مجموعة أستر، والشريك المشارك قطر ستيل، والشريك المشارك الإمارات العالمية للألمنيوم، وراعي فئة الإنسانية في جائزة التميّز الطبي العالمية السعودي الألماني الصحية، والشريك الفضي شركة ميناسكو للمقاولات، والشريك التقني شركة (AI BRAINS) للذكاء الاصطناعي، والراعي التقني ليجند سمارت تكنولوجي سوليوشنز، والراعي العارض شركة شيفرا، والراعي العارض شركة رابيد داتا، والراعي الإعلامي مجموعة أورينت بلانيت، ومنظم الحدث أتش دي تي سي ميديا.



جائزة الإمارات للسيدات:

تم تكريم 22 فائزة من المتميزات والرائدات في جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الحادية والعشرين، والمنافسة من بين 90 متسابقة كما يلي:

الفائزات في فئة القيادة (بدون ترتيب)، عميد كلية الطب - عميد الدراسات الطبية العليا في دبي الصحية - جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتورة رشا عيسى الماس بوحميد. ومدير إدارة الإسعاف في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، العميد/ الدكتورة ميثه محمد سالم الدرعي، رئيس قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة في الإمارات العالمية للألمنيوم، المهندسة نجيبة حسن مبارك خديم الجابري.

الفائزات في فئة المهنيات (بدون ترتيب)، الدكتورة المهندسة جميلة جمعة عمر عثمان المازمي، من إدارة المشاريع بهيئة كهرباء ومياه دبي، والصيدلانية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة مروة حسن علي النقبي، واستشاري في التعليم الطبي والبحث العلمي في هيئة الصحة بدبي الدكتورة خولة عيسى أحمد الحجاج.

الفائزات في فئة الموظفات (بدون ترتيب) مدير فرع التطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة الشارقة الدكتورة أمينة يوسف خلفان النقبي، ومدير الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة المهنية في أكاديمية ربدان، صالحة عمر صالح الصيعري. وأخصائي استراتيجي في أكاديمية الشارقة للنقل البحري حياة علي عبدالله منصوري الحمادي.

الفائزات في فئة الموظفة الشابة (بدون ترتيب)، مهندس أول في القيادة العامة لشرطة دبي، أبرار عبد الحكيم أحمد، وأخصائي أحداث في هيئة تنمية المجتمع بدبي عائشة عبد اللطيف البنا. وأخصائي برامج تمييز مؤسسي في بلدية دبي، أماني محمد أحمد لوباري.

الفائزات في فئة المبتكرة (بدون ترتيب) طبيب وباحث في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس مريم عبيد إبراهيم محمد حسين. وأخصائي سلامة أغذية رئيسي في بلدية دبي عايدة عيسى بلال ناصر. ومدير إدارة البرامج والابتكار في غرفة عجمان ليلى علوي صالح السعدي.

كما فازت في فئة رائدات الأعمال، رئيس شركة برينسس هاوس لمواد البناء شيخة محمد خلفان الشريقي المحرزي.

والفائزات في فئة العمل المجتمعي (بدون ترتيب)، تنفيذي رئيسي في القيادة العامة لشرطة دبي عائشة حسن إبراهيم شرف الحوسني. ومدير أول - برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في دبي الصحية نجود عبد العزيز سيف محمد الخلوفي.

الفائزات في فئة الثقافة والفنون (بدون ترتيب) ضابط برامج تميز مؤسسي أول في بلدية دبي رباب حسين الطاهري، ونائب الرئيس - اللجنة التنفيذية في المعبد الهندوسي، سيمران شروف.

المؤسسات الفائزة في فئة تمكين المرأة (بدون ترتيب)، القيادة العامة لشرطة عجمان، هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وعن جائزة أفكار عربية الدولية، فقد تم تكريم 47 فكرة فائزة في جائزة الأفكار العربية الدولية في نسختها الثامنة عشر والمنافسة مع 115 فكرة دولية ومحلية كما يلي:

الأفكار الفائزة في فئة الخدمات الذكية (بدون ترتيب)، تشمل فكرة «السفر الذكي»، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وفكرة «المنسق»، من جمارك دبي. وفكرة «منصة الدرونز للرقابة وكاميرات المراقبة الصناعية الذكية»، من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وفكرة «المنصة الرقمية للتحول الذكي»، من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

الأفكار الفائزة في فئة التقنيات (بدون ترتيب)، وتشمل فكرة «منصة الفرص الاستثمارية»، من بلدية دبي - إدارة الشؤون التجارية والاستثمار. وفكرة «نِيتجرا»، من مستشفى ريم.

الأفكار الفائزة في فئة التعليم والتدريب (بدون ترتيب)، فكرة «الرخصة المهنية لفرق الأبطال»، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي – قطاع المهام الخاصة – إدارة الأسلحة والمتفجرات. وفكرة «برنامج مكافحة العنف والإدمان (معًا)»، من وزارة الداخلية – مملكة البحرين.

الأفكار الفائزة في فئة إسعاد المتعاملين (بدون ترتيب)، فكرة «تسهيل شؤون ذوي المتوفين»، من القيادة العامة لشرطة دبي. وفكرة الفائزة هي «مستشار الخدمات الافتراضي»، من بلدية دبي. وفكرة «احتواء» من جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة - المملكة العربية السعودية. وفكرة «مبادرة صيفنا مرن»، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

الأفكار الفائزة في فئة القيمة المضافة لمنتج أو خدمة (بدون ترتيب): فكرة «Customer Assistance and Relationship Enhancement Services»، من أستر دي إم للرعاية الصحية. وفكرة «DCL Conformity Mark»، من بلدية دبي – إدارة مختبر دبي المركزي. وفكرة «Automation of Service Alerts for Information Dissemination to Bus Passengers in real-time»، من هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وفكرة «AI for Optimizing Cybersecurity»، من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

الأفكار الفائزة في فئة الصحة والسلامة (بدون ترتيب): فكرة «بسمة شفاء»، من القيادة العامة لشرطة دبي. وفكرة «Comprehensive Safety, Performance, and Sustainability Assessment of Commercial Disposable Baby Diapers in UAE Markets: Integration of Physicochemical Testing, PCA, and Correlation Matrix Statistical Analysis»، من بلدية دبي - مختبر دبي المركزي. وفكرة «Elimination of Chlorine Gas Leakage Risk through Sniff Manifold Material Improvement»، من الإمارات العالمية للألمنيوم. وفكرة «Digitization and AI Integration in Health & Safety»، من مؤسسة دبي للمطارات. وفكرة «Smart Safety – Digital Induction & Connected Worker Protection»، من قطارات الاتحاد - للبنية التحتية.

الأفكار الفائزة في الفئة المالية (بدون ترتيب): فكرة «منظومة الضمانات السياحية»، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وفكرة «AI Invoices Checker»، دائرة البلدية والتخطيط – عجمان.

وفازت الفكرة «AI-enabled and Data-driven Smart Operational Efficiency Framework»، من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في فئة الكفاءة العملية، وفكرة «اللجنة العمالية»، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض إنسان - المملكة العربية السعودية، في فئة الثقافة المؤسسية.

أما الفكرة الفائزة في فئة تمكين الاستدامة فهي «تعزيز نهج الاستدامة ESG»، من القيادة العامة لشرطة عجمان.

وتشمل الأفكار الفائزة في فئة مبادرات الخير (بدون ترتيب)، فكرة «الصلح خير»، من النيابة العامة بدبي. وفكرة «مشروع خبز السبيل»، من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وقد فازت في فئة التسويق الإعلامي والتوعية، فكرة «بتطوعك تسعد إنسان»، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، بمنطقة الرياض، إنسان - المملكة العربية السعودية.

الأفكار الفائزة في فئة رعاية وتمكين أصحاب الهمم (بدون ترتيب): فكرة «Accessible & Inclusive Travel for People of Determination Guests»، من مؤسسة دبي للمطارات. وفكرة «البرنامج المتكامل للتدخل المبكر – لأصحاب الهمم»، من هيئة تنمية المجتمع – دبي.

وكانت الفكرة الفائزة في فئة رعاية الموهوبين هي «رعاية الموهوبين»، من القيادة العامة لشرطة عجمان.

والأفكار الفائزة في فئة المبادرات الخضراء (بدون ترتيب)، فكرة «مبادرة منسيات ذات أثر»، من القيادة العامة لشرطة عجمان. وفكرة «Sustainable & Environmentally Friendly | Mobility Solutions»، من شركة ليجند ملتي موتورز. وفكرة «إنسان الخضراء»، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) - المملكة العربية السعودية.

وكان الفريق الفائز في فئة أفضل فريق عمل إبتكاري: هو فريق الابتكار، من القيادة العامة لشرطة دبي.

وكانت الفكرة الفائزة في فئة أفضل فكرة مشتركة: هي «باقة العمل في الإمارات»، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

الفائزون في فئة القيادي التنفيذي الابتكاري (بدون ترتيب): رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية النقيب سلطان سالم خلفان الكعبي.

ومدير إدارة المبادرات والمشاريع بالقيادة العامة لشرطة دبي العميد أحمد حسن الحفيتي. مدير التميز المؤسسي بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض – إنسان، من المملكة العربية السعودية عبد الله بن سعد الشهري.

وفني جودة رئيسي بالقيادة العامة لشرطة دبي محمد صالح محمد بلبحيث.

أما الأفكار الفائزة في فئة أفضل بحث أو مقال داعم الابتكار (بدون ترتيب): فكرة «تحليل وتنصيف الأدلة الخاصة بالمتفجرات منزلية الصنع»، من النقيب عبد الرحمن حسين الجناحي بشرطة دبي. وفكرة «SkillChain DX: A Policy Framework - for AI-Driven Talent- Mapping and Blockchain-Based Credential Validation in Dubai Government»، من شيخة علي أحمد الجزيري بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.



وفكرة «Green Geopolymer Concrete (GGC): Transforming Sustainable Construction in the UAE»، من ريحانة أختر - بلدية الفجيرة. وفكرة «أثر تخطيط التعاقب الوظيفي على استدامة العمل الأمني: ابتكار «أنت الأنسب»، من الدكتورة الأستاذة أماني عبد الغني الصباغ والأستاذة خلود هاشم البيرق، من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.» وفكرة «دليل أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني»، من الدكتورة هاله محمد امام محمد بجامعة نجران، المملكة العربية السعودية.

والفائز في فئة فكرة العام، عن فكرة «المنسق»، من جمارك دبي.

جائزة التحسين المستمر العالمية:

وتم تكريم 23 حالة دراسية فائزة في جائزة التحسين المستمر العالمية، في نسختها الرابعة عشر، والمنافسة مع 90 حالة دراسية دولية ومحلية كما يلي:

الحالات الدراسية الفائزة في فئة أفضل الممارسات بالإدارة، قطاع الخدمات والمصانع (بدون ترتيب):

الحالة الدراسية الفائزة «معايير أبوظبي الفنية لنقاط التفتيش الأمني»، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قطاع المهام الخاصة، إدارة الأسلحة والمتفجرات. وحالة «Zero Accidents Initiative»، من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي. وحالة «Dubai Customs Digital Transformation Strategy»، من جمارك دبي. وحالة «Leading the Way in Public Procurement Excellence»، من بلدية دبي. وحالة «A Journey of Transformation: Unifying Change Management, Leadership, and Governance for Establishment Excellence and Future Readiness»، من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وحالة الدراسية «Driving Excellence through the Quality Scorecard Connecting Process & Empowering Progress»، من الإمارات لتموين الطائرات. وحالة «Vertical Direct Chill (VDC) casting hydraulic cylinder - Reliability Improvement»، من الإمارات العالمية للألمنيوم.

الحالات الدراسية الفائزة في فئة لين 6 سيجما عن قطاع الخدمات والمصانع (بدون ترتيب): الحالة الدراسية «تحسين دقة عملية الخياطة في ماكينة الخياطة»، من مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف. وحالة «MSV Asset Registration Process Improvement – Block 60»، من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. وحالة «مشروع تحسين زمن عملية تخليص المصابين والمحشورين لحوادث المركبات»، من القيادة العامة لشرطة دبي. وحالة «Reduce Lead Time of the Recruitment Process»، من اوكيو لشركات الغاز.

الحالات الدراسية الفائزة في فئة كايزن والابتكار:

قطاع المصانع (بدون ترتيب): الحالة الدراسية «رفع كفاءة دوران الماطور عند تعطل الترس»، من الشركة السعودية للطاقة المملكة العربية السعودية. والحالة الدراسية «Eliminate FTC bypass incidents due to high temperature»، من الإمارات العالمية للألمنيوم. والحالة الدراسية «CYCLE TIME REDUCTION IN PREFABRICATED PODS MANUFACTURING»، من شركة شوبا للوحدات التركيبية.

قطاع الخدمات (بدون ترتيب): الحالة الدراسية «الأرشيف الذكي - ذاكرتك»، من وحدة الصحف ومركز الأخبار في دبي للإعلام. والحالة الدراسية «تجربة غامرة للتحقيق في مسرح الجريمة الافتراضي»، من القيادة العامة لشرطة دبي. والحالة الدراسية «باقة منزلي»، من وزارة الطاقة والبنية التحتية.

الحالات الدراسية الفائزة في فئة السعادة والمشاركة:

قطاع الخدمات (بدون ترتيب): فازت الحالة الدراسية «السعادة والارتباط الوظيفي»، من دائرة الموارد البشرية في وزارة الداخلية من مملكة البحرين. الحالة الدراسية «مبادرة نسعد لإسعادكم»، من النيابة العامة بدبي. والحالة الدراسية «ألوان إنسان»، من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) المملكة العربية السعودية. والحالة الدراسية «مبادرة السعادة وجودة الحياة الوظيفية»، من القيادة العامة لشرطة عجمان. والحالة الدراسية «THE EXPERIENCE HUB»، من دبي القابضة لإدارة المجمعات.

قطاع الخدمات (بدون ترتيب): الحالة الدراسية «Human-Centred Maintenance HCM: A Path to Happiness and Efficiency»، من الإمارات العالمية للألمنيوم.

أما عن جائزة أفكار الإمارات، فقد تم تكريم 24 فكرة فائزة في جائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشر والمنافسة مع 60 فكرة محلية كما يلي:

الفكرة الفائزة في فئة تعزيز اللغة العربية (بدون ترتيب)، فقد فازت فكرة مشروع «المفتش فصيح»، من مؤسسة دبي للإعلام. وفكرة مشروع «مبادرة قهوة عربية»، من اللجنة العليا للتشريعات.

وفاز في فئة أفضل مبادرة لعام المجتمع (بدون ترتيب): فكرة «مبادرة نسيج المجتمعية»، من أكاديمية شرطة دبي. وفكرة «مبادرة حصنتك للمباني والمنشآت والمنازل»، من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وفي فئة تشجيع ومشاركة وتمكين المواطنين (بدون ترتيب)، فازت فكرة «استقطاب الكوادر الوطنية» تحت شعار «ابتكار يقود مصيرًا، وشراكة وطنية تصنع المستقبل»، من بلدية منطقة الظفرة. وفكرة «مبادرة تمكين أفراد المجتمع»، من القيادة العامة لشرطة دبي.

بينما فاز في فئة العمل التطوعي والإنساني (بدون ترتيب)، فكرة «ياك العون»، من مؤسسة دبي للإعلام – صحيفة الإمارات اليوم – الخط الساخن. وفكرة «مبادرة نشر ثقافة التطوع (روح التطوع)»، من هيئة تنمية المجتمع دبي.

وعن الفكرة الفائزة في فئة تسويق دولة الإمارات بالخارج، هي «التسويق لدولة الإمارات بالخارج عبر الرياضة ومن خلال مركز التميز الرياضي»، من القيادة العامة لشرطة دبي.

والفكرة الفائزة في فئة الحكومة الذكية والتحول الرقمي (بدون ترتيب): فكرة «Dubai Customs Cross Border E-Commerce Platform»، من جمارك دبي. وفكرة «مركز البيانات والتحكم الذكي»، من هيئة رأس الخيمة للمواصلات. وفكرة «الموارد البشرية الذكية: رحلة التحول الرقمي المدعمة بالذكاء الاصطناعي»، من بلدية منطقة الظفرة. وفكرة «مشروع المرافقة الذكية للمتفجرات»، من القيادة العامة لشرطة دبي.

أما الأفكار الفائزة في فئة البيئة والتطبيقات الخضراء (بدون ترتيب): فكرة «البنية التحتية للشبكة الذكية – البنية التحتية للعدادات المتقدمة»، من الاتحاد للماء والكهرباء. وفكرة «مبادرات الاستدامة في العمل البلدي»، من بلدية مدينة دبا الحصن. وفكرة «مشروع إنارة واحة النخيل»، من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

أما الفكرة الفائزة في فئة ريادة الأعمال، هي «برنامج شارك تانك»، من مؤسسة دبي للإعلام.

والفكرة الفائزة في فئة التغطية الإعلامية لمبادرة وطنية، هي «Global Rail Transport Infrastructure Exhibition and Conference 2025.»، من شركة قطارات الاتحاد.

الفكرة الفائزة في فئة الإختراعات، هي "Digital Transformation Platform"، من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

أما الأفكار الفائزة في فئة تصفير البيروقراطية (بدون ترتيب): الفكرة الفائزة هي "رحلة مواساة"، من القيادة العامة لشرطة الشارقة. وفكرة "تصفير البيروقراطية لخدمة التسجيل في ضريبة الشركات«، من الهيئة الاتحادية للضرائب.

والفكرة الفائزة في فئة أفضل فكرة مشتركة، "مشروع دولفيناريوم"، من بلدية دبي - إدارة الشؤون التجارية والاستثمار.

وفاز في فئة أفضل فريق عمل للابتكار، فريق ابتكار البرنامج التقني (إكرام الراحلين)، من القيادة العامة لشرطة عجمان.

وفازت في فئة أفضل بحث أو مقال داعم الابتكار، فكرة "Gamifying Traffic Incident Response: A Simulation-Based Training Model from Dubai Police Academy"، من أكاديمية شرطة دبي.

وضمن جائزة الإمارات للابتكار، تم تكريم الفائزين في جائزة الإمارات للإبتكار، في نسختها السادسة كما يلي:

الفائزين في الفئة البلاتينية بدون ترتيب، الإمارات العالمية للألمنيوم، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

أما الفائزين في الفئة الذهبية بدون ترتيب، مجموعة أبيرل، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام – إنسان من المملكة العربية السعودية.

وفي جائزة الذكاء الإصطناعي العالمية، تم تكريم الفائزين في جائزة الذكاء الإصطناعي العالمية، في نسختها الثانية كما يلي:

الفائزين في الفئة الذهبية بدون ترتيب، هيئة الثقافة والفنون في دبي، ودبي المالية - حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومجموعة أبيرل.

• شركة تنمية نفط عُمان، من سلطنة عُمان.

وكان الفائزون في الفئة الفضية بدون ترتيب، منطقة عجمان الحرة. وجامعة أبوظبي. وشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط لإدارة الخدمات ذ.م.م.

وفي جائزة التميز الطبي العالمية، تم تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة التميز الطبي العالمية، كما يلي:

فئة المستشفيات (بدون ترتيب)، فاز عن الفئة الذهبية، مستشفى ميديكلينيك بارك فيو. ومستشفى فقيه الجامعي. ومستشفى ميديكلينيك ويلكير.

وعن الفئة الفضية: فازت مستشفى ميديكلينيك المدينة. ومستشفى القاسمي. ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال. ومستشفى أستر – القصيص. ومستشفى ميدكير – الشارقة.

وكان الفائز في فئة الإنسانية في الطب، عن الفئة الذهبية: هيئة الصحة بدبي. والفائز في فئة الأفراد المهنيين/الفرق، عن الفئة الذهبية: فريق الجودة السريرية، من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وفي جائزة الاستدامة العالمية: تم تكريم الفائزين في الدورة الأولى لجائزة الاستدامة العالمية، كما يلي: المؤسسة الفائزة في الفئة الذهبية: القيادة العامة لشرطة عجمان.

والفائزون في الفئة الفضية (بدون ترتيب): القيادة العامة للدفاع المدني – دبي. ومستشفى الفجيرة. وشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط لإدارة الخدمات ذ.م.م. والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية – مجرى.