لطيفة بنت محمد تلتقي قيادات مؤسسة الطفولة العالمية وتزور مدرسة كامبوس مانيلا في السويد

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قيادات مؤسسة الطفولة العالمية، كما زارت مدرسة كامبوس مانيلا في مملكة السويد، وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها سموّها إلى ستوكهولم على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.

واطّلعت سموّها خلال لقائها قيادات مؤسسة الطفولة العالمية، على أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجال حماية الأطفال وتعزيز رفاههم، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، كما تابعت سموها شرحاً حول الجهود الرامية إلى توفير بيئات رقمية آمنة للأطفال، وتعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، بما يضمن تمكين الأجيال الناشئة من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا مع الحد من آثارها السلبية.

وخلال زيارتها مدرسة كامبوس مانيلا، اطلعت سموّ رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي على المرافق التعليمية المتطورة للمدرسة، والنموذج التعليمي الذي تتبناه لتعزيز تجربة التعلّم، وتنمية مهارات الطلبة، وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في العملية التعليمية.

وجرى خلال الزيارة استعراض المنهجيات التعليمية المبتكرة في المدرسة، والتي تركز على تنمية التفكير الإبداعي، وتشجيع الطلبة على التعلّم والاستكشاف ضمن منظومة تعليمية حديثة تدعم التطور الأكاديمي والشخصي.

رافق سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء والزيارة كل من: وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم بنت أحمد الحمادي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد، وأعضاء الوفد المرافق لسموّها.