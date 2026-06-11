طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام مع احتمال تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، يوم غد الجمعة، صحواً بوجه عام، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار غرباً وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة :4310 والمد الثاني 22:31 والجزر الأول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 06:04 ، يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 07:46 والمد الثاني 18:11، والجزر الأول عند الساعة 12:55 والجزر الثاني عند الساعة 01:33 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 80 25

دبي 42 30 80 35

الشارقة 43 26 75 35

عجمان 41 27 80 30

أم القيوين 39 27 85 30

رأس الخيمة 46 27 85 25

الفجيرة 38 32 75 20

العـين 46 28 75 20

ليوا 47 26 75 30

الرويس 43 26 70 25

السلع 45 29 75 30

دلـمـا 42 29 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 80 50

أبو موسى 37 30 80 45