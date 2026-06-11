بلدية عجمان تنفذ مشاريع استراتيجية لتصريف مياه الأمطار بقيمة تتجاوز 109 مليون درهم

تواصل دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق الحيوية بالإمارة، بتكلفة تبلغ أكثر من 109 مليون درهم، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات التصريف بما يسهم في الحد من تجمعات المياه وتحسين جودة الحياة للسكان، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 والمتمثلة في خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.



محطات تصريف مياه الأمطار في مناطق الصفيا وشارع الشيخ زايد ومركز المدينة

وفي هذا الصدد أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة ارتأت تنفيذ المشاريع في مناطق حيوية حيث تشمل المشاريع الجاري تنفيذها إنشاء محطات ضخ وشبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار في مناطق الصفيا وشارع الشيخ زايد ومركز المدينة، لزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات التصريف وتعزيز قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من مياه الأمطار بكفاءة عالية خلال الحالات المطرية.



محطة تصريف مياه الأمطار بمنطقة الصفيا

وتابع د.م بن عمير، أن الدائرة تواصل تنفيذ مشروع إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار بمنطقة الصفيا بشارع جزيرة أبو موسى، إلى جانب إنشاء محطة ضخ وخط رئيسي لتصريف المياه المتجمعة إلى خور عجمان، بتكلفة تبلغ نحو 22.5 مليون درهم، ويبلغ الطول الإجمالي لشبكة المشروع نحو 5 كيلومترات، فيما بلغت نسبة الإنجاز الحالية لشبكات التصريف 35%، ونسبة إنجاز محطة الضخ 40%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من العام الحالي.



محطة صرف مياه الأمطار على شارع الشيخ زايد

من جانبه تحدث المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والتحتية بالدائرة، عن مشروع إنشاء محطة لتجميع مياه الأمطار على شارع الشيخ زايد، بدءاً من تقاطع جسر الشيخ خليفة وحتى جسر الشيخ مكتوم، بالإضافة إلى تنفيذ خط طرد لنقل المياه المتجمعة إلى خور عجمان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون درهم. ويتضمن المشروع إنشاء محطة ضخ رئيسية وخط طرد بطول يقارب 1000 متر، وقد بلغت نسبة الإنجاز الحالية نحو 40%، على أن يتم استكمال المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري.



محطة صرف مياه الأمطار في مركز المدينة

وتابع م. المرزوقي أن الدائرة تواصل تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في مركز المدينة، حيث تنجز مشروعاً متكاملاً يشمل إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار في شارع الشيخ عبدالله بن حميد بن راشد وشارع الشيخ راشد بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى إنشاء محطة رئيسية لتصريف المياه إلى خور عجمان، بتكلفة تتجاوز 61.5 مليون درهم. ويغطي المشروع عدداً من الشوارع والمناطق الحيوية، ويبلغ الطول الإجمالي لشبكات التصريف نحو 8.3 كيلومترات، فيما بلغت نسبة الإنجاز الحالية لمحطة الضخ 53%، وشبكات التصريف 65%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من العام الحالي.



ومن الجدير ذكره أن المشاريع الحيوية ستسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة تصريف مياه الأمطار والحد من التجمعات المائية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة الطرق والبنية التحتية، فضلاً عن دعم مستهدفات التنمية المستدامة ورفع مستوى السلامة وجودة الحياة في الإمارة.