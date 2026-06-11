أكاديمية شرطة دبي تفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد

أعلنت أكاديمية شرطة دبي فتح باب التسجيل في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2026-2027، مؤكدة استمرارها في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتزويدها بالمعارف والمهارات العلمية اللازمة لدعم منظومة الأمن والعدالة ومواكبة متطلبات المستقبل.

وقال عميد أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور أحمد محمد الشحي، إن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد يعكس حرص الأكاديمية على تقديم برامج تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتستجيب لاحتياجات سوق العمل، خصوصاً في التخصصات الأمنية والقانونية والشرطية التي تشهد طلباً متزايداً على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن الأكاديمية تركز على إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على دعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز تنافسية القطاع الأمني من خلال برامج أكاديمية متخصصة، تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن أكاديمية شرطة دبي تضع تمكين الطلبة في مقدمة أولوياتها، عبر توفير بيئة أكاديمية متقدمة وبرامج نوعية تمنحهم خيارات واسعة تتناسب مع تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وتؤهلهم للانضمام إلى مختلف القطاعات الأمنية والشرطية والقانونية والمساهمة في تعزيز أمن المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن برامج البكالوريوس التي تطرحها الأكاديمية، تشمل برنامج البكالوريوس في القانون لغير الطلبة المرشحين، وبرنامج البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، إضافة إلى برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، وفي مرحلة الماجستير تتيح الأكاديمية للدارسين الالتحاق ببرامج الماجستير في الأمن السيبراني، والقانون العام، والقانون الخاص، والقانون والبيئة، وقانون التجارة والاستثمارات الدولية، وحقوق الإنسان، والعلوم الجنائية.

أما على مستوى الدكتوراه فتطرح الأكاديمية برامج الدكتوراه في القانون العام، والقانون الخاص، والقانون الجنائي، وإدارة الأزمات الأمنية، إلى جانب برنامج دكتوراه الفلسفة في البحث الجنائي.

ودعت أكاديمية شرطة دبي الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل والتخصصات المطروحة عبر موقعها الإلكتروني، والاستفادة من الفرص التعليمية التي توفرها لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل العمل الأمني والقانوني.