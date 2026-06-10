لطيفة بنت محمد تشهد توقيع اتفاقية بين دبي الرقمية وشركة إريكسون

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الزيارة الاستراتيجية التي تقوم بها سموّها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة إريكسون.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في تطوير منظومات رقمية تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.