"طرق دبي" توجه نصائح للحفاظ على السلامة المرورية في فصل الصيف

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سائقي المركبات إلى الالتزام بالفحص الدوري والصيانة المستمرة لمركباتهم، وخاصة خلال موسم الصيف. وتأتي هذه الدعوة نظراً لما يتطلبه هذا الفصل من تدقيق مكثّف على أنظمة المركبة وإطاراتها، بفعل التأثيرات المباشرة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على كفاءة أنظمة التبريد وضغط الهواء في الإطارات.

وأكدت ضرورة التحقق من كفاءة نظام تكييف الهواء وعمله بشكل صحيح لضمان تبريد المقصورة بفعالية خلال الأيام الحارة، ومراقبة مستوى زيت المحرك وسوائل نظام التبريد بانتظام، تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في حرارة المحرك صيفاً، والتأكد من ضبط ضغط الهواء المناسب للإطارات وسلامة بنيتها وخلوها من التشققات، لتجنّب مخاطر الانفجار المفاجئ أثناء القيادة في درجات الحرارة العالية، وفحص نظام الفرامل بصفة دورية واستبدال القطع التالفة فوراً لضمان استجابة المركبة الفعالة في حالات الطوارئ، وعلى نظافة المركبة داخلياً وخارجياً يساعد في الاكتشاف المبكّر للأعطال والتسريبات، مع ضرورة إبقاء الزجاج الأمامي والخلفي والمصابيح نظيفة تماماً لتحسين الرؤية الواضحة أثناء القيادة، وتجنّب إيقاف المركبة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، والحرص على ركنها في مواقف مظللة قدر الإمكان لحمايتها من الإجهاد الحراري.

وأفاد مدير إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أحمد الخزيمي، بإطلاق حزمة واسعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الصيفية المبتكرة. وتأتي هذه الخطوة دعماً للحملة الوطنية الرئيسة "صيف آمن"، التي تطلقها وزارة الداخلية سنوياً بالشراكة مع مختلف إدارات المرور في الدولة.

وأوضح الخزيمي أن الخطة التوعوية تتضمن نشر رسائل إرشادية مكثّفة عبر اللوحات الإعلانية في شوارع إمارة دبي، ومن خلال الشاشات الرقمية في مراكز إسعاد المتعاملين، وواجهات التطبيقات الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة. وتستهدف هذه الرسائل حثّ السائقين على التحقق المستمر من كفاءة المركبات وصلاحية الإطارات، مؤكداً أن هذه الإجراءات البسيطة تجنُّب السائقين الأعطال المفاجئة والتوقف في وسط الطريق، مما يسهم بشكل مباشر في تفادي وقوع حوادث مرورية بليغة على الطرق.

وحذر الخزيمي أولياء الأمور من الخطورة البالغة لترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات، مؤكداً أن هذا السلوك قد يؤدي إلى الاختناق والوفاة خلال دقائق معدودة نتيجة الاحتباس الحراري، حتى وإن كان جهاز التكييف قيد التشغيل، إذ لا يضمن التكييف الحماية الكافية داخل المركبة المغلقة تماماً. وناشد أولياء الأمور بعدم ترك الأطفال في السيارة مطلقاً وتحت أي ظرف، ولو لفترات قصيرة، مشدداً على أن الوعي المجتمعي هو الخط الأول لحماية أرواح الأطفال.