«استشارية التعليم العالي» تستعرض إنجازات مجموعات العمل الوطنية

عقدت اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل اجتماعها الرابع، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث استعرضت اللجنة مستجدات أعمال مجموعات العمل المنبثقة عنها، وما حققته من تقدم في تطوير المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز جاهزية الخريجين لمهارات ووظائف المستقبل.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، في بيان صحافي، أمس، أن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل تقدم نموذجاً وطنياً متقدماً، للشراكة والتعاون البنّاء بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، حيث تعمل كل عناصر المنظومة على تطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة.

وقال: «نجحت مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة الاستشارية في تحويل الحوارات والنقاشات والتوصيات إلى مبادرات ومشاريع عملية تستند إلى البيانات والشراكات النوعية، وترتبط بشكل وثيق باحتياجات الطلبة والجامعات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التركيز على تطوير المسارات الأكاديمية، ودعم جهود التدريب العملي والتوظيف المنهجي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يدعم جاهزية الخريجين ويعزز مساهمتهم في تحقيق الأولويات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية، بما يواكب تطلعات ومتطلبات سوق العمل».

وتضم اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل ثماني مجموعات عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 120 خبيراً وممثلاً من مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والقطاع الخاص.