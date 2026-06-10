شرطة دبي تفتتح فعاليات النسخة الـ 17 من دورة «تأمين الفعاليات»

افتتح مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، فعاليات النسخة الـ17 من دورة «تأمين الفعاليات»، التي نظمتها إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى نشر مفاهيم تأمين الفعاليات للشركاء الداخليين على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، والشركاء الخارجيين على مستوى الجهات الشرطية والأمنية المختصة في مجال تأمين الفعاليات.

ويشارك في الدورة - التي ستستمر ثلاثة أيام في «روكسي سينما» بمنطقة السيتي ووك، ويقدمها خبراء مختصون - 120 موظفاً من 18 مؤسسة شرطية وأمنية ومختصة على مستوى الدولة، إلى جانب موظفي شرطة دبي.

وأكد مدير إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، العقيد أحمد سالم المنصوري، أن الدورة تأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الجاهزية، ورفع مستوى الكفاءة للعاملين في مجال تأمين الفعاليات.

وبين أنها من الدورات السنوية المهمة، وتسعى إلى نشر مفاهيم تأمين الفعاليات للشركاء الداخليين والخارجيين، وتعزيز القدرة على التعامل الأولي مع المعوقات في الفعاليات وإبلاغ الجهات المختصة، ومعرفة أدوار جميع الشركاء فيها، بما يسهم في زيادة مستوى التعاون بين جميع الفرق المختصة.