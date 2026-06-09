حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء سوق تراثي على شاطئ اللؤلؤية في خورفكان بـ 80 مليون درهم

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء سوق تراثي يطل على شاطئ اللؤلؤية في خورفكان، ليكون وجهةً سياحيةً جديدةً في المدينة، ويضم 20 محلاً بتصميم تراثي، إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون درهم، على أن يُستكمل البناء خلال ستة أشهر.

كما وجّه سموه بالعمل على إيجاد مسار بديل للشاحنات بعيداً عن وسط مدينة الذيد، تفادياً للإزعاج الذي تسبّبه للسكان، فضلاً عن نقل مقار جميع الدوائر الحكومية في المدينة لتتخذ لها مباني جميلة مطلّة على الطريق الرابط بين ميدان جامعة الذيد وميدان الذيد، وتشييد مبنى جديد لبلدية الذيد يكون تحفة معمارية على هذا الطريق. وذلك وفقاً لتصريحات الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، خلال مداخلة مع برنامج "الخط المباشر" المذاع على تلفزيون الشارقة.