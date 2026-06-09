«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» يطلق من أستراليا مشروعاً بحثياً بالذكاء الاصطناعي

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، التابع للمركز الوطني للأرصاد، بداية تنفيذ أحد مشاريع دورته السادسة، من خلال جولته في أستراليا، التي جمعت نخبة من الباحثين وقيادات الجامعات والخبراء العلميين، بهدف دعم تنفيذ المشروع وتعزيز التعاون الدولي في مجال علوم الاستمطار.

وشملت الجولة مدينة ملبورن الأسترالية، حيث عقد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الاجتماع الفني لإطلاق مشروع «تطوير وتحسين مواد الاستمطار الجليدي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، بقيادة البروفيسورة ليندا زو في جامعة فيكتوريا، وجمع الاجتماع ممثلي البرنامج وفريق المشروع البحثي للتوافق حول الأهداف البحثية والأولويات التنفيذية والتصميم التجريبي، والمحطات الرئيسة التي ستوجه تطوير مواد تلقيح السحب من الجيل القادم، وامتدت الجولة إلى مدينة سيدني، حيث التقى وفد البرنامج البروفيسور ستيفن شيروود من جامعة نيو ساوث ويلز، كما التقى الوفد رئيس مجلس إدارة شركة تقنيات الأمطار الأسترالية، مات هاندبري، والبروفيسور راي تشامبرز، والدكتور ستيفن بير من جامعة وولونغونغ، والبروفيسور آلان ويلش، والبروفيسور تشي يانغ من الجامعة الأسترالية الوطنية. وتمحورت هذه اللقاءات حول مناهج الاستمطار الناشئة والمنهجيات الإحصائية لتقييم نتائج الأبحاث وسبل تعزيز التعاون عبر مجتمع بحوث الاستمطار العالمي.

وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومدير عام المركز الوطني للأرصاد، الدكتور عبدالله المندوس: التعاون العلمي الدولي ركيزة أساسية في تطوير علوم الاستمطار وابتكار حلول فعّالة لمواجهة تحديات الأمن المائي العالمي، ومن خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، نواصل بناء شراكات متينة مع مؤسسات بحثية وخبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح فرصاً لتبادل المعرفة والتقدم العلمي والابتكار التكنولوجي. وتعكس الجولة الأسترالية التزامنا بدعم البحث العلمي الرفيع المستوى وتعزيز التعاون الدولي اللازم للنهوض بعلوم الاستمطار.

وقالت مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد، علياء المزروعي: أتاحت الجولة في أستراليا فرصة مهمة لانطلاق أنشطة تنفيذ أحد مشاريع الدورة السادسة لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتوطيد العلاقات مع الباحثين والمؤسسات الرائدة في أستراليا.