فتح باب التسجيل في «صيف قرى الإمارات 2026»

أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن فتح باب التسجيل للراغبين في الانضمام إلى برنامج «صيف قرى الإمارات 2026»، على أن يكون 15 من شهر يونيو الجاري الموعد النهائي لقبول الطلبات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة https://evsummerprogram.ae/.

ويهدف البرنامج إلى استثمار أوقات فراغ الصغار والشباب خلال العطلة الصيفية، من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي والصحة وجودة الحياة وتنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين.

ويستهدف البرنامج البنين والبنات ضمن فئتين عمريتين، تشمل الأولى من 10 إلى 13 عاماً، والثانية من 14 إلى 17 عاماً، إذ تقام الفعاليات خلال الفترة من السادس إلى 23 يوليو 2026 من يوم الإثنين إلى الخميس أسبوعياً، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

ويستضيف البرنامج الفعاليات في خمس مناطق في الدولة، هي منطقة قدفع في الفجيرة، ومصفوت في عجمان، والرمس في رأس الخيمة، إلى جانب منطقتَي الشويب والسلع في أبوظبي.