«حظر العمل تحت أشعة الشمس» يبدأ منتصف يونيو الجاري

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، للعام الـ22 على التوالي، بدءاً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2026، وتحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، بدءاً من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة مساء، خلال فترة تطبيق السياسة المشار إليها.

ويعكس استمرار تنظيم سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري المنهجية الإنسانية لدولة الإمارات في سوق العمل، والجهود المستدامة لتعزيز بيئة العمل الرائدة وحماية العمالة، وفق أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يدعم الإنتاجية ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، دلال الشحي، أهمية منهجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع القطاع الخاص، ودوره الحيوي في تعزيز نموذج بيئة العمل الرائدة في الدولة، لاسيما في ضوء تسجيل الشركات في الأعوام السابقة مستوى التزام تجاوز 99% في تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري، وذلك من خلال امتثالها للالتزامات، وإطلاق المبادرات التنافسية الداعمة للعمالة خلال فترة راحة الظهيرة، مثمنة جهود شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع، في تعزيز نجاح هذه المبادرة الرائدة منذ إطلاقها، ودعم مسيرة سوق العمل الرائدة في الدولة.

وأوضحت أن سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري تعد مكتسباً في سوق العمل، ومرتكزاً رئيساً في منظومة الصحة والسلامة المهنية، وثقافة راسخة لدى أصحاب العمل، نظراً إلى أهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة العمالة وحمايتهم، وتجنيبهم الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف، وتراعي سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري ضمان استمرار العمل، بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل من دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر في المجتمع بشكل عام، مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة، لتأثيرها في الحركة والحياة العامة.

وتُلزم «سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري» الشركات بتجهيز أماكن مظللة للعمال، تقيهم أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة المستثناة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب، مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.