هيئة الفجيرة للبيئة تضبط 20 مخالفة لأنشطة برية وشاطئية

بطت هيئة الفجيرة للبيئة 20 مخالفة بيئية خلال حملات رقابية، نفذتها في فترة عيد الأضحى المبارك، على الأنشطة البرية والبحرية في الإمارة، شملت 19 مخالفة ومحضر ضبط خلال 200 زيارة تفتيشية برية، ومخالفة واحدة خلال 34 جولة تفتيش بحرية وشاطئية، نُفذت بالتعاون مع جمعيات الصيادين، بحق بعض المتجاوزين، نتيجة مخالفتهم القوانين البيئية من خلال ممارسات غير مسؤولة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن الحملات تأتي ضمن خططها الدورية الرامية إلى ضمان التزام المنشآت ومرتادي البحر بالمعايير والاشتراطات البيئية، وحماية المناطق البرية والبحرية في إمارة الفجيرة، والحفاظ على موروثها الطبيعي، من خلال متابعة الأنشطة المختلفة، ورصد أي ممارسات قد تؤثر في البيئة أو مواردها الطبيعية.

وأفادت بأن فِرَقها تعمل على مدار الساعة من خلال فريق الطوارئ، لمراقبة الحياة البرية والأنشطة الصناعية والبحرية، إلى جانب متابعة صهاريج المياه والديزل ومركبات نقل المواد الكيماوية، بما يُعزّز الالتزام بالاشتراطات البيئية، ويحد من الممارسات المخالفة، ويرفع من كفاءة الاستجابة لأي بلاغات أو ملاحظات بيئية يتم رصدها ميدانياً.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، مؤكدة أن حمايتها تُمثّل أولوية استراتيجية للإمارة.

ودعت الشركات وأفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية مشتركة، تسهم في صون الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الفجيرة.

كما دعت الهيئة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بيئية عبر الرقم المجاني 800368.