جزيرة ياس تحتفي بأبطال الصفوف الأمامية

أعلنت جزيرة ياس عن إطلاق مبادرة وطنية لتكريم أبطال الصفوف الأمامية تقديراً لدورهم في حماية الوطن وخدمة المجتمع.

توفر هذه المبادرة التي تمتد في الفترة من 4 إلى 30 يونيو الجاري للكوادر المؤهلة من العاملين في الصفوف الأمامية دخولاً مجانياً إلى المدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، وذلك تعبيراً عن الامتنان لالتزامهم وشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجباتهم.



وفي إطار المبادرة، ستقدم جزيرة ياس للأبطال المؤهلين دخولاً مجانياً إلى مدنها الترفيهية، مع إمكانية اصطحاب ما يصل إلى ثلاثة ضيوف، للاستمتاع بالمدن الترفيهية بما في ذلك عالم "فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، و"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" على أن يتعين على الراغبين بالاستفادة من العرض التسجيل مسبقاً عبر تطبيق "حماة الوطن".

يشمل العرض جميع منتسبي شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع ممن هم على رأس عملهم.

وتتيح المبادرة لهؤلاء الأبطال وعائلاتهم فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الترفيهية والمعالم العالمية في جزيرة ياس، في بادرة تقدير تعكس الامتنان لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن والمجتمع.