سماء الإمارات تشهد تقارباً نادراً بين الزهرة والمشتري غداً

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، بأن سماء الإمارات ستشهد، مساء غدٍ، حدثاً فلكياً بارزاً يتمثل في تقارب ظاهري بين كوكبي الزهرة والمشتري، ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

وأشار الجروان إلى أن هذا الحدث يُعد أوضح اقتراب مرئي بين الكوكبين في سماء نصف الكرة الأرضية الشمالي حتى عام 2028 تقريباً، مذكّراً بأن آخر اقتراب بارز ومماثل بينهما يعود إلى الأول من مارس 2023، عندما اقتربا إلى مسافة زاوية تزيد قليلاً على نصف درجة فقط، وهي المسافة التي تعادل تقريباً القطر الظاهري للقمر.

وأضاف أن الكوكبين سيظهران متقاربين جداً للعين المجردة في السماء الغربية بعد غروب الشمس، بفاصل زاوي ضئيل يقارب 1.5 درجة فقط، موضحاً أن هذا التقارب سيكون ملحوظاً أيضاً في ليل اليوم وغداً.

ووفقاً للمؤشرات الفلكية، سيفوق كوكب الزهرة نظيره المشتري لمعاناً في السماء، وسيمكث الكوكبان فوق الأفق لمدة تقارب الساعتين، قبل أن يهبطا نحو الأفق الغربي في حدود الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات.