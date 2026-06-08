%98 نسبة الشعور بالأمان بمنطقة مركز شرطة البرشاء في دبي

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن مركز شرطة البرشاء يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الأمني الحديث، جاء ذلك خلال خلال تفقده مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع الفريق عبدالله خليفة المري، على نتائج المؤشرات الاستراتيجية للمركز، التي أظهرت تحقيق نسبة 98% في الشعور بالأمان، و98.9% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، بينما بلغت نسبة التغطية الأمنية 97.9%، وبلغت نسبة الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب منك 97%، إضافة إلى تسجيل 144 ألف معاملة ذكية، وتحقيق نسبة سعادة وظيفية بلغت 98.4%، إلى جانب تطبيق 130 مقترحاً تطويرياً أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الأمنية.

واستمع الفريق عبدالله خليفة المري، خلال الجولة التفتيشية، إلى شرح حول طبيعة منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء التي تعد من أكثر المناطق الحيوية في إمارة دبي، حيث يغطي المركز مساحة جغرافية تبلغ 175.6 كيلومتراً مربعاً، ويشرف على 10 مناطق اختصاص، تضم كثافة سكانية تتجاوز مليوناً و98 ألف نسمة، إلى جانب احتضانها عدداً كبيراً من الوجهات السياحية والاقتصادية والترفيهية البارزة، من بينها مول الإمارات، ودبي هاربر، والقرية العالمية، وجزيرة بلوواترز، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، و«جي بي آر».

كما اطلع على مؤشرات الأداء، ونتائج نقاط التفتيش، والخطط الوقائية والاستباقية التي ينفذها المركز لتعزيز الأمن في المناطق السكنية والسياحية والتجارية، إلى جانب عرض إحصاءات المعاملات الجنائية والشكاوى التي تعامل معها المركز خلال عام 2025، وآليات تطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشاد الفريق عبدالله خليفة المري، في بيان صحافي، أمس، بجهود الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في مركز شرطة البرشاء، مثمناً ما يحققونه من نتائج إيجابية ومؤشرات تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة في العمل الأمني والخدمي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتعزيز سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ينسجم مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان وجودة الحياة.