شرطة أبوظبي تحذّر من روابط رقمية مزيّفة

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي «الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية»، من الروابط الوهمية والإعلانات المضللة التي قد تظهر في نتائج محركات البحث، والتي يستخدمها المحتالون لاستدراج المستخدمين إلى مواقع مزيّفة وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية.

ودعت الجمهور إلى التأكد من صحة المواقع الإلكترونية، واستخدام التطبيقات والمنصات الرسمية فقط، عند إجراء المعاملات الإلكترونية.