رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد علي الكعبي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد علي محمد الكعبي مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدرجة وكيل وزارة.

شغل حمد الكعبي عدداً من المناصب الدولية والدبلوماسية خلال الفترة الماضية، شملت منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2008، ومندوب الدولة في عدد من المنظمات الدولية، إضافة إلى تعيينه سفيراً للدولة لدى جمهورية النمسا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية سلوفينيا.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة النووية من جامعة بوردو بالولايات المتحدة الأميركية، وهو حاصل على وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده الدبلوماسية في تعزيز علاقات الإمارات الدولية، وساهم خلال مسيرته المهنية في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير برنامجها النووي السلمي وتعزيز مكانتها الدولية في مجالات الأمن النووي.