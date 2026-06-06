«لنحمي كبارنا».. دليل يعزّز رعاية كبار المواطنين

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، دليل «لنحمي كبارنا بحب»، الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية توفير الرعاية القائمة على احترام كبار المواطنين، مع التأكيد على المبادئ الأساسية التي تكفل لهم حياة كريمة يسودها التقدير والتفاعل الإيجابي في محيطهم الأسري والمجتمعي.

وتفصيلاً، أكدت مؤسسة التنمية الأسرية أن الدليل يراعي الاحتياجات الخاصة لكبار المواطنين، ويسهم في تعزيز صحتهم النفسية والجسدية وجودة حياتهم، ويتضمن مجموعة من السلوكيات الإيجابية لترسيخ بيئة أسرية ومجتمعية قائمة على الاحترام والرحمة والتقدير لتجارب كبار المواطنين وحكمتهم.

وأشارت إلى أن الدليل يعتبر رسالة وفاء لمن خدموا الوطن، ويركز على تسليط الضوء على السلوكيات العاطفية غير المقصودة التي قد تؤثر فيهم، مع تقديم بدائل إيجابية وعملية لتعزيز التواصل الإنساني الحقيقي، وذلك عبر استخدام شخصيات واقعية ومواقف حياتية تساعد على فهم التحديات اليومية وتقدم حلولاً عملية، خصوصاً أن الدليل موجه لكل فرد في الأسرة يؤمن بأن الحب الحقيقي لكبار المواطنين لا يكتمل إلا بالوعي العميق باحتياجاتهم النفسية.

ويتميز الدليل بطابعه الشمولي الذي يتجاوز الجوانب القانونية ليركز على التجربة الشعورية والمعنوية لكبار المواطنين. ولفتت المؤسسة إلى أنه يحلل الأثر النفسي والاجتماعي للسلوكيات اليومية، ويقترح ممارسات بنّاءة، كما أنه متاح باللغتين العربية والإنجليزية، كنص مقروء ومادة مسموعة، لضمان وصوله إلى أوسع شريحة مجتمعية.