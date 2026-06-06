عبدالله بن زايد ووزير العلاقات الدولية الجنوب إفريقي يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وناقش الجانبان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وبحث سموه ورونالد لامولا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام المستدام في المنطقة.

كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورونالد لامولا مجمل الأوضاع والتطورات في الصومال، والسودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتناول الاتصال أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.