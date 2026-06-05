منصور بن زايد يعزي في وفاة عبيد جمعة الزعابي

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد جمعة حميد الزعابي، وذلك خلال حضور سموه العزاء في منزله بمنطقة الزعاب.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد جمعة وحسن وخالد، وإلى أسرة الفقيد وذويه.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.