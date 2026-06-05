الإمارات تعزز الحوار العالمي بشأن المياه خلال مؤتمر دوشانبي

شاركت وزارة الخارجية في المؤتمر الرابع للمياه في دوشانبي (25-28 مايو الماضي)، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أجندة المياه العالمية، وقد جمع المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 110 دول ومنظمات دولية، وذلك ضمن التحضيرات المستمرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، والمقرر عقده في أبوظبي، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر 2026.

واستهلت وزارة الخارجية مشاركتها بحضور الاجتماع الإقليمي التحضيري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، وقد نُظّم الاجتماع بشكل مشترك من قبل حكومة طاجيكستان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب)، وجمع أكثر من 100 مندوب بهدف توحيد الرؤى الإقليمية، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وشاركت دولة الإمارات أيضاً في المؤتمر الإفريقي رفيع المستوى للمياه، حيث تركزت المناقشات على رؤية إفريقيا للمياه 2063، ضمن الإطار التحضيري الأوسع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، وأكدت هذه المشاركة أهمية ضمان انعكاس الرؤى والالتزامات والمبادرات الإقليمية في العمليات العالمية، بما يسهم في مسار تنفيذ متكامل ومتناسق.

وخلال المؤتمر، شاركت دولة الإمارات في عدد من الجلسات، من بينها سلسلة من الجلسات الموضوعية التي تواكب المحاور الستة للحوارات التفاعلية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والتي ترأس عدداً منها الرؤساء المشاركون الـ12 المعيّنون، وبالتعاون مع السنغال، شاركت الدولة مع الرؤساء والدول الأعضاء وأصحاب الشأن لضمان أن تظل المناقشات جوهرية وعملية، وأن تسهم بصورة فعّالة في المحطات العالمية المقبلة، بما في ذلك المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، حيث سيجري استعراض الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وفي اليوم الختامي، شاركت الدولة في مشاورات بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2028، الذي ستستضيفه طاجيكستان، مؤكدة أهمية استمرارية العمليات العالمية المتعلقة بالمياه، والبناء على نتائج المسار التحضيري نحو عام 2026، وشددت دولة الإمارات على أهمية محاور الحوارات التفاعلية، التي اعتُمدت بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها إطاراً مرجعياً لتعزيز التعاون والتنسيق والتنفيذ المستدام في مجال المياه.

إضافة إلى ذلك، أجرت دولة الإمارات مباحثات ثنائية مع شركاء رئيسين، من بينهم حكومة طاجيكستان، بهدف تعزيز التنسيق عبر مختلف العمليات العالمية المتعلقة بالمياه، وضمان أن يشكل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 محطة أساسية تدعم الجهود المستقبلية في هذا المجال، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2028 وما بعده.

كما شاركت دولة الإمارات باللجنة الاستشارية الدولية لعملية دوشانبي للمياه، بهدف مواءمة الرسائل الواردة في الإعلان الختامي للمؤتمر مع طموحات وأهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.

وأكدت هذه المشاركات مجدداً أهمية اتساق العمليات التحضيرية عبر مختلف المنصات الدولية، بما يضمن الاستمرارية والاتساق، وتحقيق أثر فعّال في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 وما بعده.