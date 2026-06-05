احتفال جماهيري للجالية الفلبينية بمناسبة مرور 128 عاماً على استقلال الفلبين

تنظم صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، الداعمة لتعزيز أواصر العلاقات المتينة بين الشعبين الصديقين، احتفالاً جماهيرياً ضخماً للجالية الفلبينية في دولة الإمارات، بعد غدٍ، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة الذكرى الـ128 لاستقلال جمهورية الفلبين.

وتُقام الاحتفالية بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والسفير الفلبيني لدى الدولة، ألفونسو فير، والقنصل العام الفلبيني، أمبروسيو إنسيسو الثالث، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعمال الفلبيني في دبي وأبوظبي، وعدد من المدارس الفلبينية في الإمارات، وتهدف الاحتفالية، التي يتوقع أن تستقطب نحو 40 ألف شخص من الجالية الفلبينية المقيمة في الدولة، إضافة إلى أبناء الجاليات الأخرى الراغبين في استكشاف جوانب من الثقافة والفلكلور والفنون الفلبينية، وتشهد حضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية الفلبينية، إلى الاحتفاء بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين الصديقين.

ويُشكل المهرجان مناسبة للاحتفاء بالثقافة الفلبينية، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية، والتعريف بالفنون والفلكلور والتراث الثقافي الفلبيني، إضافة إلى إبراز إسهامات الجالية الفلبينية في المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، بما يعكس التنوع الثقافي الذي تحتضنه الإمارات.

وتبرز الاحتفالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي، وتعزيز أواصر المحبة والتعاون مع مختلف الشعوب والثقافات، واحتضان المناسبات الوطنية والثقافية للجاليات المقيمة على أرضها، بما يعكس نموذجها الحضاري القائم على احترام التنوع الثقافي والإنساني.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوّعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية، بمشاركة الفنانة الفلبينية آرسي مونيوز، إضافة إلى عدد من أبرز فِرَق البوب الفلبينية، من بينها «فيرست ون»، و«جي 22»، و«Alamat»، إلى جانب عروض ثقافية وتراثية من بينها فعالية «ساغالا»، التي تجسد مجموعة من أبرز التقاليد الثقافية الفلبينية، كما تتضمن استعراضاً كرنفالياً للأزياء التقليدية والتراثية الفلبينية.

كما تضم الاحتفالية قرية للطعام تقدّم أشهر المأكولات والمشروبات الفلبينية الشعبية، إلى جانب مناطق ترفيهية وتجارب تفاعلية شيقة للعائلات والأطفال، تشمل سباقات السيارات المصغرة، والمسابقات الترفيهية، والعروض الحية المتنوعة.

ويأتي تنظيم الاحتفالية في سياق العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، والتي شهدت تطوراً مستمراً على مختلف المستويات، في ظل حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب التقدير الكبير الذي تحظى به الجالية الفلبينية في مجتمع الإمارات على مختلف الأصعدة.