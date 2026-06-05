بلدية أبوظبي تزرع 5000 شجرة جديدة خلال 2026 لتعزيز الاستدامة

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي زراعة أكثر من 2000 شجرة خلال عام 2025، وتواصل العمل على زراعة 5000 شجرة خلال عام 2026 في المماشي والممرات بجزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، ضمن مشروعها لتشجير المماشي والممرات، بما يرسّخ مفاهيم الراحة الحضرية والبيئة الصحية للسكان والزوار، ويعزز المظهر الجمالي العام، ويأتي المشروع انسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال تطوير بنية تحتية خضراء، تدعم رفاه المجتمع وتواكب تطلعات المدينة العصرية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التشغيل والصيانة في بلدية مدينة أبوظبي، المهندس ماجد عبد الكثيري، أن هذا المشروع يترجم التزام البلدية بتطوير بنية تحتية حضرية مستدامة ترتكز على تعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن توسيع الرقعة الخضراء يُعد إحدى الركائز الرئيسة في بناء مدينة أكثر مرونة وجاذبية، تلبي تطلعات المجتمع وتواكب طموحات إمارة أبوظبي المستقبلية.

وأضاف أن معظم الممرات والمماشي في جزيرة أبوظبي قد شملتها أعمال التشجير سابقاً، فيما تواصل البلدية حالياً جهود استكمال تشجير المواقع التي تتطلب زراعة إضافية، حيث تم إنجاز أعمال التشجير على امتداد الممرات والمماشي في الشوارع والحدائق العامة بما يقارب 24 كيلومتراً طولياً.

وأوضح أن الأشجار المزروعة ضمن المشروع تضم أنواعاً محلية تتسم بقدرتها العالية على التكيف مع مناخ دولة الإمارات، وفي مقدمتها أشجار الغاف، إلى جانب أنواع مختارة بعناية تشمل الكاسيا، النيم، البونسيانا، البونجاميا، الفيكس، وأشجار الفاكهة، حيث تسهم هذه التشكيلة النباتية المتنوعة في تحقيق التظليل الطبيعي للمماشي والممرات مستقبلاً، مع تعزيز الغطاء النباتي.