تدشين أول حافلة كهربائية في رأس الخيمة.. و14 كيلومتراً إضافية للمسار البنفسجي

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تشغيل أول حافلة كهربائية ضمن شبكة النقل العام في الإمارة، بالتزامن مع تدشين المسار البنفسجي «النخيل - منار مول» بحلته الجديدة، اعتباراً من أمس، في خطوة تستهدف تعزيز النقل المستدام وتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات الحافلات العامة.

وتفصيلاً، يتضمن تحديث المسار البنفسجي زيادة التغطية الجغرافية بمقدار 14 كيلومتراً، عبر تعديل خط الرحلات وزيادة نقاط التوقف، إلى جانب تحديث مواعيد التشغيل لتحسين التغطية الزمنية ورفع كفاءة الخدمة، بما يلبي احتياجات مستخدمي النقل العام ويعزز سهولة التنقل بين المناطق الحيوية في الإمارة.

ويمتد المسار لمسافة 14 كيلومتراً في الاتجاه الواحد، ويضم تسع محطات رئيسة تبدأ من منطقة النخيل مروراً بعدد من الوجهات الخدمية والحيوية، تشمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومستشفى عبيدالله، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، ومنطقة السيح، ومستشفى رأس الخيمة، ومركز الصحة العامة - الطب الوقائي، ومركز أصحاب الهمم، وصولاً إلى محطة منار مول، قبل عودة الرحلات باتجاه النخيل عبر المسار ذاته.

ويعتمد تشغيل المسار على 12 رحلة يومياً وفق جدول تشغيلي محدث، فيما أعلنت الهيئة إتاحة استخدام المسار مجاناً خلال الشهر الأول، ضمن المرحلة التجريبية للخدمة وتشجيع أفراد المجتمع على تجربة المسار بحلته الجديدة.

ويمثل تشغيل أول حافلة كهربائية ضمن شبكة النقل العام في الإمارة خطوة عملية ضمن توجهات الهيئة نحو التحول الأخضر وتقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، انسجاماً مع خططها الرامية إلى رفع نسبة المركبات الصديقة للبيئة وتبني حلول تنقل أكثر استدامة.

وأكد مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، أن تحديث المسار البنفسجي يشكل خطوة نوعية ضمن جهود تطوير منظومة النقل العام، مشيراً إلى أن إدخال أول حافلة كهربائية يعكس التزام الهيئة بتبني حلول نقل حديثة وفعالة ومستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن تنفيذ مستهدفات الهيئة الاستراتيجية لتطوير النقل العام، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل المستدام، بما يسهم في بناء منظومة نقل متكاملة تدعم جودة الحياة وتواكب النمو الحضري في الإمارة.

ودعت الهيئة مستخدمي الحافلات العامة إلى الاستفادة من تطبيق «ساير» الذكي للاطلاع على جداول التشغيل، وتتبع المسارات، والتخطيط للرحلات باستخدام وسائل النقل المختلفة في الإمارة.

ويأتي تطوير المسار البنفسجي ضمن جهود هيئة رأس الخيمة للمواصلات لتوسيع شبكة النقل العام الداخلي، حيث تستهدف رفع التغطية الجغرافية لخدمات النقل العام في المناطق الحضرية من 55% إلى 65% بحلول عام 2026، مع وصول إجمالي طول المسارات في الإمارة إلى 215 كيلومتراً.