تعاون بين بلدية دبي ومعهد «IOSH» لتطوير برامج تدريبية لتمكين الكوادر الوطنية

وقّعت بلدية دبي مذكرة تعاون استراتيجية مع معهد الصحة والسلامة المهنية (IOSH)، ومقره المملكة المتحدة، بهدف تعزيز وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية والرفاهية، وتوفير بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضمن جودة الحياة والإنتاجية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وترتكز المذكرة على مجالات تعاون محورية، أبرزها تطوير برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر الوطنية، وإجراء بحوث مشتركة لمواكبة المخاطر المهنية الناشئة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم الحماية الاستباقية، ورفع كفاءة الوقاية والسلامة عبر تنظيم ورش عمل ومؤتمرات للمفتشين والمتخصصين.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، أن هذا التعاون يُمثّل نقلة نوعية في توجه البلدية لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تحقق رفاه الأفراد وجودة حياتهم، مشيرة إلى حرص البلدية على بناء شراكات مع خبرات دولية رائدة، تضمن ريادة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً في تبني الحلول المبتكرة للسلامة المهنية.

وأعربت المدير التنفيذي وقائد الفريق في معهد الصحة والسلامة (IOSH)، فانيسا هاروود-ويتشر، عن اعتزازها بالشراكة التي تعكس التزاماً مشتركاً بخلق أماكن عمل أكثر أماناً وصحة ومرونة عبر الإدارة الاستباقية للمخاطر، لافتة إلى أن الجمع بين الخبرة العالمية للمعهد وتطلعات بلدية دبي يتيح فرصة قيّمة لتعزيز القدرات المهنية، ودفع عجلة الابتكار لبناء أنظمة جاهزة لمواجهة تحديات المستقبل.