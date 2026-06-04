«الأرصاد»: انخفاض في «الحرارة».. ورياح مثيرة للأتربة نهاية الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً، غداً وبعد غدٍ، خصوصاً على السواحل، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما ذكر أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، خلال شهر يونيو الجاري، سيكون حول المعدل العام، وهو 34.5 درجة مئوية.

وقال المركز، في نشرته عن أحوال الطقس، إن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خصوصاً في المناطق الغربية، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.

وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف، غداً، خصوصاً على السواحل مع استمرار الأجواء الصحوة والمغبرة أحياناً، وتظل الرياح نشطة وقوية بالسرعات والاتجاهات نفسها مثيرة للغبار والأتربة غرباً، بينما يتحوّل البحر إلى مضطرب وشديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي.

وخلال بعد غدٍ تسجل الدولة انخفاضاً آخر في درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب المنخفضة شرقاً، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ونشطة إلى قوية أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة غرباً، ويستمر البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز حول التوقعات المناخية لشهر يونيو الجاري، أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر سيكون أقل من المعدل العام، كما تشير التوقعات إلى أن معدل درجات الحرارة سيكون حول المعدل العام وهو 34.5 درجة، وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مايو، حيث يصل معدل الرطوبة العظمى 70%.