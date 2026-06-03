%94 زيادة في الطاقة الاستيعابية للجامعات الاتحادية خلال 5 سنوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطة خمسية معتمدة لزيادة السعة الاستيعابية في الجامعات الاتحادية، من 70% حالياً إلى 94%، خلال السنوات الخمس المقبلة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين والممولين بنحو 18%، إضافة إلى وجود دراسة دورية لافتتاح فروع أو مقرات جديدة للجامعات وفق معطيات تتعلق بالحاجة الجغرافية، وعدد الطلبة، والتخصصات المطلوبة، وبما يراعي عدم التكرار مع المؤسسات التعليمية القائمة.

وأظهر تقرير إحصائي للوزارة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تسجيل 28% نمواً في أعداد الدارسين خلال آخر خمس سنوات، كما سجلت الجامعات 7% زيادة في أعداد الطلبة عن العام الماضي بعد استكمال فصل الربيع، حيث بلغ عدد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خلال آخر خمس سنوات أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، فيما بلغت نسبة توظيف الخريجين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 77% وذلك عن عام 2025/2024، إضافة إلى وجود خطة وزارية لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الاتحادية إلى 94% خلال خمس سنوات.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات تشهد تطوراً متسارعاً يعكس رؤية الدولة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الأرقام والمؤشرات الحالية تعكس نجاح السياسات الوطنية في توسيع فرص الالتحاق، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، بما يتماشى مع متطلبات اقتصاد المستقبل، مشددة على أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية، وتوسيع فرص الالتحاق، ومواءمة التخصصات والبرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم بوظائف المستقبل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة توفر 2400 برنامج أكاديمي يغطي مجالات ذات أولوية وطنية، كما بلغ أعداد الخريجين 192 ألفاً و785 دارساً، فيما بلغ عدد الطلبة المبتعثين من جهات الابتعاث تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً لاتفاقات تعاون أو إشراف معتمدة 1793 مبتعثاً.

150 مؤسسة تعليمية

وأظهرت أن العدد الإجمالي 205 آلاف طالب وطالبة منهم 119 ألف مواطن، كما بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 150 مؤسسة تعليم عالٍ منها 103 مؤسسات مرخصة، و45 مؤسسة في المناطق الحرة، وبيّنت الوزارة أن المؤسسات الثلاث للتعليم العالي الاتحادية مسجل فيها 59 ألف طالب في 232 برنامجاً أكاديمياً، فيما يدرس 70 ألف طالب في 839 برنامجاً أكاديمياً في 43 جامعة حكومية محلية، إضافة إلى 76 ألف طالب مسجلين في 1349 برنامجاً أكاديمياً في 57 جامعة خاصة.

«مهارات الإمارات»

وأكدت الوزارة، أن منصة مهارات الإمارات التي تم إطلاقها أخيراً تُعد منظومة وطنية استشرافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط منظومة التعليم الحالية باحتياجات ووظائف المستقبل، اعتماداً على متابعة توجهات سوق العمل من خلال الرصد المؤتمت للوظائف والمهارات والمؤهلات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتوقعات حجم القوى العاملة على مدار السنوات الـ10 المقبلة، وأثر التكنولوجيا والتقنية في الوظائف والمهارات، وتقييم منظومة التعليم العالي عبر مقارنة العرض والطلب على المهارات حسب التخصص، وتقييم البرامج وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وتوجيه المسار الوظيفي بناء على تحديد المهارات المطلوبة وتحليل الفجوات، وتقديم توصيات بشأن الوظائف والبرامج التعليمية والتدريبية.

وأشارت إلى أن منصة مهارات الإمارات وفّرت رحلة تعليمية ومهنية متكاملة للطالب مبنية على بيانات دقيقة، تمتد من مرحلة التعليم العام وحتى الالتحاق بسوق العمل، وتضم ست محطات تبدأ باستكشاف الطالب المهن المستقبلية والبرامج الأنسب التي تهيئه لها، وتحديث سجل المهارات الخاص بالطالب على منصة مهارات الإمارات، بعد اختيار المسار الدراسي، وإتاحة الفرصة أمام الطالب للقيام بتقييم مدى مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، واستكشاف المهارات المطلوبة، ومتابعة أبرز التوجهات، وتمكين الطالب من اختيار المقررات الاختيارية المناسبة، وتطوير سيرهم الذاتية والحصول على فرص التدريب العملي بما يسهم في سد فجوات المهارات وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتقديم الدعم للطالب عند الانتقال إلى سوق العمل واختيار أول وظيفة مواكبة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، إضافة إلى الاحتفاظ بسجل مهارات الموظف، مع تقديم الدعم المستمر للتعلم، وتطوير المهارات، والحصول على الشهادات المهنية.