عبدالله بن زايد وغروسي يبحثان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مواقع مدنية في الإمارات

استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وما تُمثّله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

كما تطرّق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة، من دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية.

وجدد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، الذي يُعدّ انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، والالتزام بقواعد القانون الدولي.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المتميّزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله أحمد بالعلاء، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، محمد إبراهيم الحمادي.

عبدالله بن زايد:

• الإمارات حريصة على دعم دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين إقليمياً ودولياً.