4500 مشارك من 120 دولة في مؤتمر حوار الحضارات بأبوظبي

تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، تحت شعار «تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع»، ويستقطب المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 4500 مشارك من مسؤولين وصُنّاع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية، يُمثّلون ما يزيد على 120 دولة.

ويأتي المؤتمر، الذي يستضيفه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب، ويُجسّد المؤتمر رؤية دولة الإمارات في ترسيخ قِيَم التعايش والتسامح، وتعزيز الحوار الحضاري.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة شخصية التسامح لعام 2026، وجائزة مؤسسة التسامح، تقديراً للإسهامات البارزة في نشر قِيَم الحوار والتفاهم الإنساني، وتعزيز التقارب بين الثقافات والشعوب.

ويتضمن المؤتمر ثلاث منصات رئيسة هي: «فخورين بالإمارات»، و«الإعلام والذكاء الاصطناعي»، و«الأسرة والمجتمع»، بهدف إنتاج رؤى عملية ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز التفاهم بين الثقافات، ودعم التنمية المجتمعية.