الفجيرة تحتفي بالحجاج في 5 مجالس مجتمعية

جمعت قاعة الطويين الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة وأهالي المنطقة تحت سقف واحد، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مبادرة «الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام»، التي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي، لإحياء عادات استقبال الحجاج، وتعزيز حضور الموروث الإماراتي المرتبط بهذه المناسبة.

وقال رئيس قسم شؤون المجالس والفعاليات بمجلس محمد بن حمد الشرقي، جاسم هيكل البلوشي، لـ«الإمارات اليوم» إن المبادرة، في يومها الثاني، تمثل الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتهدف إلى ترسيخ العادات والموروث الإماراتي المرتبط باستقبال الحجاج، وتعزيز القيم المجتمعية التي تقوم على التلاحم والتواصل ومشاركة الحجاج فرحة العودة بعد أداء المناسك، وأوضح أن المبادرة تنظم عبر خمسة مجالس مجتمعية موزعة على مناطق الإمارة على مدى خمسة أيام متتالية، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإتاحة المجال أمام مختلف المناطق للاحتفاء بالحجاج واستقبالهم ضمن أجواء تعكس العادات الإماراتية الأصيلة.

وأضاف البلوشي أن المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في دعم المبادرات المجتمعية، والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية وتعزيز حضورها في المناسبات الدينية والوطنية.