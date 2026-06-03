حرائق وانفجار إطارات.. إهمال الصيانة صيفاً يُفقد سائقين مركباتهم

شهدت طرق الدولة، العام الماضي، 25 حادثاً بسبب انفجار الإطارات، بينما سُجلت حوادث متنوعة بسبب أعطال مختلفة، من بينها ثلاثة حوادث بسبب انفصال إحدى العجلات أثناء السير، وستة حوادث بسبب عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة، وحادث بسبب عطل في تثبيت السرعة، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وحذّرت أجهزة الشرطة في الدولة، ضمن حملاتها التوعوية الصيفية، من مخاطر إهمال الصيانة المبكرة للمركبات، قبل فصل الصيف، في وقت تشهد فيه طرق الدولة سنوياً حوادث متكررة ناجمة عن انفجار الإطارات والأعطال الميكانيكية المفاجئة الناتجة عن ارتفاع في درجات الحرارة.

ورصدت في مقاطع فيديو بثتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حوادث حقيقية وقعت على طرق سريعة، تظهر توقف مركبات في منتصف الطريق بسبب أعطال مفاجئة، ما تسبب في حوادث متتابعة مع مركبات عدة.

من جانبه، قال مدير إدارة السلامة العامة بالإنابة في هيئة أبوظبي للدفاع، العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن حوادث حرائق المركبات تعود إلى أسباب عدة، من أبرزها ارتفاع حرارة المحرك خصوصاً مع ارتفاع حرارة الجو، أو وجود تسرب في الزيت أو الوقود، إضافة إلى ضعف التمديدات الكهربائية أو تآكلها.

ونبه إلى خطورة إهمال الصيانة الدورية للمركبة، إذ يزيد من احتمالية حدوث الأعطال المفاجئة وقد ينتج عنه حريق في بعض الحالات، كما قد يؤدي أي تلف في الإطارات أو نقص في ضغط الهواء إلى وقوع حوادث.

وأكد أهمية الفحص المسبق، مشيراً إلى أن الصيانة المنتظمة تُعدّ من أهم وسائل السلامة الوقائية من حرائق المركبات.

ونبّه إلى أن اشتعال الحرائق بالمركبات في معظمها ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية، موضحاً أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال، مثل الوقود السائل، والزيوت، والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرهما.

وأكد ضرورة الوقاية من حوادث حرائق السيارات من خلال تنفيذ الصيانة من قبل فني مختص، وذلك وقاية للمركبة وحماية لمستخدميها، بجانب إجراء الصيانة الدورية للمركبة والتعامل مع ورش تصليح متخصصة، وذلك لأن الورش غير المتخصصة قد يقوم عمالها بإصلاح عطل ما، إلا أنهم قد يتسببون في أعطال أخرى، والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

وحذّر من ترك مواد سائلة قد تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بالمركبة، واستخدام السائقين للمنتجات غير الأصلية وغير المتوافقة مع نظام كهرباء المركبة ما يؤدي إلى حريق، وعدم فصل الأجهزة الكهربائية داخل المركبة خصوصاً في فصل الصيف، وتركيب قطع إضافية في المركبة عن طريق فني غير متخصص.

من جانبها، دعت شرطة أبوظبي السائقين، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، قائدي المركبات في حال تعرض المركبة لعطل مفاجئ، إلى ضرورة التوجه فوراً إلى أقرب مخرج آمن أو موقف مخصص بعيداً عن حرم الطريق الرئيس وكتفه، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية، ومنح الأولوية لمركبات الطوارئ التي تعتمد على هذا المسار لأداء مهامها الحيوية في إنقاذ الأرواح.

وشددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على ضرورة تجنب ترك ستة أشياء في السيارة لتعزيز السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف، وتتضمن العبوات المضغوطة، والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة، ومعقم اليدين، والعطور، وأسطوانات الغاز والولاعات فمعظمها حال تعرضها للشمس تُعدّ مواد قابلة للاشتعال وبالتالي تتسبب في حرائق المركبات.

وذكرت أن المركبات تضم عناصر قابلة للاشتعال، مثل الوقود السائل، والزيوت، والمكونات الداخلية كالبلاستيك والمطاط وغيرهما، مشددة على أهمية الوقاية من حوادث حرائق المركبات، بإجراء الصيانة الدورية بإشراف فني مختص، والاحتفاظ بطفاية حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة في المركبة، بما يُعزّز الوقاية الضرورية للسائق ومستخدمي المركبة.

التصرف السليم عند انفجار إطار السيارة

وجّه نادي السيارات والمرور (AVC) الألماني مجموعة إرشادات حول التصرف السليم عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة، وتشمل التحلي بالهدوء التام فوراً، وتجنب توجيه المقود بعنف نهائياً، وإمساك المقود بقوة لمواجهة الانحراف، وتجنب الضغط الكامل على المكابح، والكبح بلطف وبشكل متدرّج فقط، وخفض السرعة تدريجياً، وترك السيارة تتباطأ بوساطة المحرك، وخفض السرعات يدوياً بعد تباطؤ السيارة، وتشغيل أضواء التحذير الرباعية فوراً، والتوجه بأمان إلى حافة الطريق اليمنى، وإيقاف السيارة بالكامل في مكان آمن، وارتداء سترة الأمان العاكسة للضوء، ووضع مثلث التحذير خلف السيارة بمسافة، وطلب خدمة الطوارئ والمساعدة على الطريق.