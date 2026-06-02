جمعية الإمارات الخيرية توزع 1400 أضحية وتنفذ 94 حجة بدل خلال العيد

أنجزت جمعية الإمارات الخيرية مشاريع إنسانية بارزة خلال حملتها "ضاعف أجرك" بموسم عيد الأضحى، شملت توزيع 1400 أضحية خارج الدولة، وتنفيذ 94 حجة بدل، وتوفير كسوة العيد لـ 300 أسرة متعففة.

وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية عبدالله سعيد الطنيجي، أن نجاح الحملة والوصول لآلاف المستفيدين يعكس ثقة المتبرعين، مثمنا عطاء المحسنين الذي يجسد قيم التكافل الراسخة في دولة الإمارات.

وشدد على مضي الجمعية قدماً في مبادراتها التنموية المستدامة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.