شرطة الشارقة توجه نصائح ضمن حملة "مقتنياتك مسؤوليتك" لتوعية العمال ضد السرقة

وجهت شرطة الشارقة مجموعة نصائح ضمن حملة "مقتنياتك مسؤوليتك" التي تستهدف فئة العمال في مختلف مدن الإمارة ومناطقها بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الممتلكات الشخصية والأموال، وترسيخ السلوكيات الوقائية التي تسهم في الحد من حالات الفقدان والسرقة والإهمال.

وأكدت شرطة الشارقة أهمية حفظ الأموال والمقتنيات الشخصية في أماكن آمنة أو إيداعها في البنوك، وعدم ترك مبالغ نقدية داخل الغرف، والتأكد من إغلاق الغرفة والخزانة دائماً، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع الآخرين، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو سلوكيات مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وتواصل شرطة الشارقة ممثلةً بإدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع الإدارات الشرطية المعنية في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى تنفيذ الحملة التوعوية، والتي تأتي ضمن جهود شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن الوقائي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات، لاسيما العمال، من خلال تقديم رسائل توعوية مباشرة ميسرة تسهم في تعزيز ثقافة الحماية الذاتية، والمحافظة على المقتنيات الشخصية، وتجنب ترك الأموال أو الأغراض الثمينة في أماكن مكشوفة أو غير آمنة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن هذه الحملة تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز جودة الحياة الأمنية في الإمارة، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع؛ بما يسهم في الحد من السلوكيات المرتبطة بالإهمال، ويعزز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى الجميع.