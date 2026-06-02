شرطة دبي تستقبل أكثر من 61 ألف مكالمة خلال عطلة عيد الأضحى

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال (901) في الإدارة العامة لشؤون الإدارية، 61 ألفاً و42 مكالمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بواقع 55 ألفاً و325 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و5717 مكالمة على الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات العقيد بلال جمعة الطاير، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، في الرد على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في الاستجابة السريعة للمكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وحث الجمهور على الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، وعلى الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير مركز إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للشؤون الإدارية عبد الله ابراهيم، أن مركز الاتصال 901 استقبل في عطلة عيد الأضحى 5717 مكالمة على الرقم (901)، و1724 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و265 استفساراً ومُحادثةً من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، مؤكداً أن خدمتي رسائل البريد الإلكتروني و"الدردشة" تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل الموظفين المُختصين في مركز الاتصال.