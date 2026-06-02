"طرق دبي" تُطلق برنامج ابتعاث لاستقطاب الكفاءات الوطنية في تخصصات النقل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث الأكاديمي للعام الدراسي 2026–2027، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في تخصصات نوعية تدعم توجّهات الهيئة الاستراتيجية نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة.

ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع رؤية إمارة دبي في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تقود مسيرة التحوّل الرقمي وتواكب متطلبات المستقبل، حيث يستهدف البرنامج خريجي الثانوية العامة من المواطنين الإماراتيين الحاصلين على معدلات متميزة، إضافة إلى الطلبة الجامعيين المستمرين في الدراسة، من خلال توفير فرص ابتعاث دراسي في مجموعة من التخصصات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بقطاعات النقل والتقنيات المتقدمة.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات: "يمثّل برنامج الابتعاث، الذي أطلقته الهيئة عام 2009، أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الهيئة لبناء منظومة مستدامة من الكفاءات الوطنية المتخصصة، القادرة على دعم مشاريع التحوّل الكبرى في قطاع النقل، وتعزيز تنافسية دبي عالمياً في تبنّي الحلول الذكية والمبتكرة".

وأضافت عذاري: "نعمل برؤية استشرافية على موائمة مخرجات الابتعاث لتكون الركيزة الأساسية في دعم أولويات الهيئة، مع التركيز على استقطاب وتأهيل المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والتنقّل ذاتي القيادة، ويهدف هذا التوجّه إلى صقل جيل من القادة المواطنين المسلحين بالمعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، لتمكينهم من قيادة التحوّل في منظومة التنقّل المستدام بكل كفاءة واقتدار."

يضم البرنامج حزمة من التخصصات النوعية التي تشكّل عصب مستقبل التنقّل الذكي، وفي مقدمتها التنقّل ذاتي القيادة، وهندسة الطرق، والأنظمة المرورية المتقدمة، وصولاً إلى تخطيط المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، حيث يستهدف البرنامج لتأهيل واستقطاب الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف المستقبلية المرتبطة بقطاع النقل ومشاريع البنية التحتية لتعزيز الجاهزية المؤسسية للهيئة وبناء كوادر وطنية قادرة على التنبؤ ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يرسّخ مكانة الإمارة كمحرك عالمي للابتكار في مواجهة المتغيّرات المتسارعة.

ودعت الهيئة الطلبة الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للاطلاع على تفاصيل البرنامج واستيفاء شروط التسجيل ضمن الفترة المحددة.

للتقديم في البرنامج، الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/careers/apply-for-scholarship.