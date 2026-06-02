شرطة دبي تكرم مُواطناً تقديراً لتعاونه في تعزيز الأمن

كرم مدير مركز شرطة الخوانيج العميد علي مرخان الكتبي، المواطن جمال عبد الله كريشان المهيري، تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، والذي أسهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأثني العميد علي مرخان الكتبي على تعاون جمال المهيري وحسه الأمني، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعّال في خدمة المجتمع، وحرصهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومُبادرين، الأمر الذي يدعم عمل الشرطة ويعزز جهودها نحو ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمان.

وقدم العميد علي الكتبي، الشكر لجمال المهيري على تعاونه وإيجابيته، في حين أعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، ومؤكداً أنه حافز له وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع وتعزيز استقراره.