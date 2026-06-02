قرقاش: المنطقة تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن المنطقة تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "‏من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعًا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك".

وتابع قرقاش قائلا: "‏المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين".